消息指楊安澤已提交文件競選紐約市長

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華裔前民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）一直傳出有意參選紐約市長，儘管他尚未正式宣布決定，周三有消息傳出，他已經向市府有關部門提交競選文件。

因為參選總統而受到全國關注的華裔紐約商人楊安澤，在拜登當選後被媒體視為熱門的商務部長人選，不過楊安澤在其團隊日前舉辦的活動上表示，他已婉拒拜登團隊的入閣邀請，原來他已經有了目標。

紐約市競選財務委員會周三證實，楊安澤已經向該委員會提交市長選舉的文件，有意參選市長。

紐約市初選將在明年1月22日登場，其中市長選舉的部分，已有至少35人向紐約市競選財務委員會提交參選文件。

公共政策民意調查Public Policy Polling21日公布的一項紐約市長選舉民調顯示，楊安澤以17%的支持度名列第一，使他成為熱門的候選人，不過同一份民調中仍有四成選民尚未做決定。

楊安澤在競逐民主黨總統初選時，提出將對所有年滿18歲的美國民眾發放每月一千元的現金，而受到廣泛矚目，雖然外界質疑政策的可行性，但他多次強調，這是經過精密計算，財政上完全可行。

除了楊安澤，其他參選紐約市長的熱門人選還有布魯克林區長Eric Adams，以及聯邦眾議員Max Rose。

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