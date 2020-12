消息指楊安澤已提交文件競選紐約市長

【KTSF】

華裔前民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)一直傳出有意參選紐約市長,儘管他尚未正式宣布決定,周三有消息傳出,他已經向市府有關部門提交競選文件。

因為參選總統而受到全國關注的華裔紐約商人楊安澤,在拜登當選後被媒體視為熱門的商務部長人選,不過楊安澤在其團隊日前舉辦的活動上表示,他已婉拒拜登團隊的入閣邀請,原來他已經有了目標。

紐約市競選財務委員會周三證實,楊安澤已經向該委員會提交市長選舉的文件,有意參選市長。

紐約市初選將在明年1月22日登場,其中市長選舉的部分,已有至少35人向紐約市競選財務委員會提交參選文件。

公共政策民意調查Public Policy Polling21日公布的一項紐約市長選舉民調顯示,楊安澤以17%的支持度名列第一,使他成為熱門的候選人,不過同一份民調中仍有四成選民尚未做決定。

楊安澤在競逐民主黨總統初選時,提出將對所有年滿18歲的美國民眾發放每月一千元的現金,而受到廣泛矚目,雖然外界質疑政策的可行性,但他多次強調,這是經過精密計算,財政上完全可行。

除了楊安澤,其他參選紐約市長的熱門人選還有布魯克林區長Eric Adams,以及聯邦眾議員Max Rose。

