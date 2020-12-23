2020年大事回顧：美國過去一年抗疫歷程

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎疫情一年來的情況及發展，帶大家一起來回顧。

今年1月21日，聯邦疾病防控中心（CDC）確診首宗美國新型肺炎個案，患者是一名30多歲西雅圖男子，之前去過武漢。

世界衛生組織於1月30號宣佈，新型肺炎是全球公共衛生緊急事故後，美國衛生部隨即宣佈國家進入公共健康緊急狀態，從2月2日起，從武漢回來的美國公民、永久居民及其直系親屬，要接受14天隔離，而非公民非居民的外籍遊客，在過去14天去過中國都禁止入境美國。

隨後，又先後對意大利、伊朗、南韓以及歐洲28個國家實施旅行限制，到3月中又關閉美加邊界。

2月6號，美國本土第一宗死亡案例出現在南灣Santa Clara縣，死者是一名57歲婦女，直到2月下旬，全國有35宗病例，當中18宗涉及從日本鑽石公主號郵輪撤僑，3宗涉及武漢撤僑，其餘是本地個案。

2月底，美國第一宗社區傳染個案出現在灣區Solano縣，到3月中，美國病例已突破82,000宗，超越意大利和中國，成為全球確診人數最多的國家。

3月19號，國務院發出全球範圍旅遊警告，呼籲美國人不要到海外旅行，而在海外的美國人應立即返美。

當時意大利的疫情開始大爆發，由於大批美國僑民從歐洲回來，導致4月份紐約州最先成為美國疫情重災區，在往後的8個月內，美國一直都是世界病例最多，染疫死亡人數最多的國家。

在第一波疫情高峰期，全美大多數州至少2.65億人口實施居家令，而CDC白宮抗疫小組和公共衛生官員都建議大家在公共場所戴口罩、勤洗手和保持社交距離，多家航空公司也要求登機旅客戴口罩。

在藥物方面，FDA 5月時批准Gilead Science公司研發的實驗藥物瑞德西韋（Remdesivir）用於新型肺炎重症病人，FDA也首次同意採用唾液檢測新冠病毒。

至於疫苗，FDA在12月中先後批准緊急使用Pfizer與BioNTech合作研發的新冠疫苗，以及Moderna與國家衛生研究所NIH合作研發的疫苗，並已展開第一階段疫苗接種工作，其餘由Johnson &Johnson、CureVac和Novavax研發的新冠疫苗，也進入第三階段臨床試驗。

在經濟方面，受疫情衝擊，3月18號，道瓊斯指數3年來首次跌破兩萬點大關，為挽救美國經濟，3月初國會同意撥款83億元協助對抗疫情，而特朗普總統宣佈國家進入緊急狀態，並撥款500億元支援各州抗疫。

4月全國有2千多萬人失業，失業率飆升至14.7%，是自經濟大蕭條以來的最高紀錄，零售銷售下滑16.4%，也破歷史紀錄。

國稅局將報稅期限押後3個月，國會隨後通過第一輪2.2萬億元紓困計劃Care Act，特朗普簽署後，合資格的成年人獲派1,200元，每名孩童則是500元，各州也獲撥款，商業則得到貸款和工資補助，以繼續營業和留住員工。

失業者每週可以得到600元失業紓困金補助，但第一輪的紓困在7月到期，第二輪的9千億元救助金，直到12月21號才獲國會通過，主要內容包括為期11週，每週300元的失業金福利，還有發給大多數美國民眾一次性最高600元現金，金額則看收入而定。

在政治方面，針對世界衛生組織配合中國隱瞞早期疫情導致世界大流行，令美國受害最大，特朗普在7月通知世衛，明年7月正式退出該組織，並聲稱也會追究中國的責任。

4月下旬，特朗普政府暫停核發移民簽證，表示要保護美國本土工作，此外，特朗普還宣佈美國將逐步解除限制，各州可根據自行狀況重啟經濟，他這個立場，還有他不願戴口罩，主張使用抗瘧疾藥醫治新型肺炎，以及他在關鍵州舉行聲勢浩大的造勢大會，都遭到主流媒體與競選對手的攻擊，成為選舉的爭議性話題。

民主黨人攻擊他在疫情期間搞壞經濟，但美國第三季度的GDP卻大幅反彈，與去年同期相比增長了38%。

今年夏天爆發的黑人生命寶貴抗議警察暴力的示威浪潮，還有感恩節美國人外遊，與家人聚會以及民眾對抗疫措施感到疲勞等事情，被認為是造成新一波疫情反彈的重要原因。

在10月時，特朗普夫婦與兒子Baron，還有他的團隊成員、白宮官員、共和黨議員等多人確診，也與白宮聚會和造勢活動有關，特朗普進了軍方醫院3天便出院，他使用了瑞德西韋等8種藥物，並接受由Regeneron公司研發的一個實驗性抗體療法，很快壓制了病狀，而其他人的症狀也屬於輕微。

公共衛生專家與官員都呼籲，美國民眾聖誕節假期不要舉行聚會，以免疫情更進一步惡化，隨著冬季到來，寒冷天氣讓更多人留在室內，也是病毒更容易傳播的環境，加上不少州都不願意強制居民戴口罩，還有節日期間，派對聚會增加，有公共衛生專家估計，到明年1月底前，美國死亡人數可能會再增加10萬。

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