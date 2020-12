2020年大事回顧：美國過去一年抗疫歷程

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎疫情一年來的情況及發展,帶大家一起來回顧。

今年1月21日,聯邦疾病防控中心(CDC)確診首宗美國新型肺炎個案,患者是一名30多歲西雅圖男子,之前去過武漢。

世界衛生組織於1月30號宣佈,新型肺炎是全球公共衛生緊急事故後,美國衛生部隨即宣佈國家進入公共健康緊急狀態,從2月2日起,從武漢回來的美國公民、永久居民及其直系親屬,要接受14天隔離,而非公民非居民的外籍遊客,在過去14天去過中國都禁止入境美國。

隨後,又先後對意大利、伊朗、南韓以及歐洲28個國家實施旅行限制,到3月中又關閉美加邊界。

2月6號,美國本土第一宗死亡案例出現在南灣Santa Clara縣,死者是一名57歲婦女,直到2月下旬,全國有35宗病例,當中18宗涉及從日本鑽石公主號郵輪撤僑,3宗涉及武漢撤僑,其餘是本地個案。

2月底,美國第一宗社區傳染個案出現在灣區Solano縣,到3月中,美國病例已突破82,000宗,超越意大利和中國,成為全球確診人數最多的國家。

3月19號,國務院發出全球範圍旅遊警告,呼籲美國人不要到海外旅行,而在海外的美國人應立即返美。

當時意大利的疫情開始大爆發,由於大批美國僑民從歐洲回來,導致4月份紐約州最先成為美國疫情重災區,在往後的8個月內,美國一直都是世界病例最多,染疫死亡人數最多的國家。

在第一波疫情高峰期,全美大多數州至少2.65億人口實施居家令,而CDC白宮抗疫小組和公共衛生官員都建議大家在公共場所戴口罩、勤洗手和保持社交距離,多家航空公司也要求登機旅客戴口罩。

在藥物方面,FDA 5月時批准Gilead Science公司研發的實驗藥物瑞德西韋(Remdesivir)用於新型肺炎重症病人,FDA也首次同意採用唾液檢測新冠病毒。

至於疫苗,FDA在12月中先後批准緊急使用Pfizer與BioNTech合作研發的新冠疫苗,以及Moderna與國家衛生研究所NIH合作研發的疫苗,並已展開第一階段疫苗接種工作,其餘由Johnson &Johnson、CureVac和Novavax研發的新冠疫苗,也進入第三階段臨床試驗。

在經濟方面,受疫情衝擊,3月18號,道瓊斯指數3年來首次跌破兩萬點大關,為挽救美國經濟,3月初國會同意撥款83億元協助對抗疫情,而特朗普總統宣佈國家進入緊急狀態,並撥款500億元支援各州抗疫。

4月全國有2千多萬人失業,失業率飆升至14.7%,是自經濟大蕭條以來的最高紀錄,零售銷售下滑16.4%,也破歷史紀錄。

國稅局將報稅期限押後3個月,國會隨後通過第一輪2.2萬億元紓困計劃Care Act,特朗普簽署後,合資格的成年人獲派1,200元,每名孩童則是500元,各州也獲撥款,商業則得到貸款和工資補助,以繼續營業和留住員工。

失業者每週可以得到600元失業紓困金補助,但第一輪的紓困在7月到期,第二輪的9千億元救助金,直到12月21號才獲國會通過,主要內容包括為期11週,每週300元的失業金福利,還有發給大多數美國民眾一次性最高600元現金,金額則看收入而定。

在政治方面,針對世界衛生組織配合中國隱瞞早期疫情導致世界大流行,令美國受害最大,特朗普在7月通知世衛,明年7月正式退出該組織,並聲稱也會追究中國的責任。

4月下旬,特朗普政府暫停核發移民簽證,表示要保護美國本土工作,此外,特朗普還宣佈美國將逐步解除限制,各州可根據自行狀況重啟經濟,他這個立場,還有他不願戴口罩,主張使用抗瘧疾藥醫治新型肺炎,以及他在關鍵州舉行聲勢浩大的造勢大會,都遭到主流媒體與競選對手的攻擊,成為選舉的爭議性話題。

民主黨人攻擊他在疫情期間搞壞經濟,但美國第三季度的GDP卻大幅反彈,與去年同期相比增長了38%。

今年夏天爆發的黑人生命寶貴抗議警察暴力的示威浪潮,還有感恩節美國人外遊,與家人聚會以及民眾對抗疫措施感到疲勞等事情,被認為是造成新一波疫情反彈的重要原因。

在10月時,特朗普夫婦與兒子Baron,還有他的團隊成員、白宮官員、共和黨議員等多人確診,也與白宮聚會和造勢活動有關,特朗普進了軍方醫院3天便出院,他使用了瑞德西韋等8種藥物,並接受由Regeneron公司研發的一個實驗性抗體療法,很快壓制了病狀,而其他人的症狀也屬於輕微。

公共衛生專家與官員都呼籲,美國民眾聖誕節假期不要舉行聚會,以免疫情更進一步惡化,隨著冬季到來,寒冷天氣讓更多人留在室內,也是病毒更容易傳播的環境,加上不少州都不願意強制居民戴口罩,還有節日期間,派對聚會增加,有公共衛生專家估計,到明年1月底前,美國死亡人數可能會再增加10萬。

