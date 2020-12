美國多個政府部門遭黑侵 特朗普認為是中國所為

【KTSF 吳宇斌報導】

美國政府多個部門,包括財政部、商務部、國防部、核子安全局等聯邦機構,還有私人企業,遭到電腦黑客透過一個由德州的SolarWind太陽風公司研發商業軟件Orion,而入侵這些機構用戶,國務卿與司法部長認為,俄國的嫌疑最大,但特朗普總統就認為是中國所為,北京駁斥這個講法。

特朗普周二發推文指,這一波黑侵的規模,遠小於“做假新聞的媒體”所講,而他也接到充分的匯報指一切都受到控制。

特朗普指一有事情發生,總是最先指責俄羅斯,而他認為作案的可能是中國,並可能在選舉期間襲擊美國可笑的投票機器,令美國尷尬,特朗普又聲稱,而現在顯然是他大勝。

中國外交部發言人汪文斌的回應是說:「中國是網絡安全的堅定維護者,同時也是黑客攻擊的最大受害國之一,中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊的網絡犯罪。」

北京也指責美國長期以來把網絡安全問題政治化,抹黑中國的形象,散播假料誤導國際社會。

美國國土安全部屬下的網絡安全與基建安全局(CISA),在9月時與FBI一齊提出警告,指同中國政府有關係的黑客,一再試圖破壞聯邦政府的電腦網絡,對於今次的大規模黑侵行動,網絡安全局認為,是對各級的美國政府機構,以及私人機構構成巨大的風險,但沒有指出誰是黑侵的源頭。

特朗普政府目前也沒有表示如何回應及報復,很可能由下一任政府來處理。

拜登周二表示,這次網絡攻擊很嚴重,不能放過,整個行動的危害規模尚未知道,而目前知道的是經過精心籌劃、協調與使用精密的網絡工具,符合俄羅斯長期以來肆無忌彈的網絡活動。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。