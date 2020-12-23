美國多個政府部門遭黑侵 特朗普認為是中國所為

【KTSF 吳宇斌報導】

美國政府多個部門，包括財政部、商務部、國防部、核子安全局等聯邦機構，還有私人企業，遭到電腦黑客透過一個由德州的SolarWind太陽風公司研發商業軟件Orion，而入侵這些機構用戶，國務卿與司法部長認為，俄國的嫌疑最大，但特朗普總統就認為是中國所為，北京駁斥這個講法。

特朗普周二發推文指，這一波黑侵的規模，遠小於“做假新聞的媒體”所講，而他也接到充分的匯報指一切都受到控制。

特朗普指一有事情發生，總是最先指責俄羅斯，而他認為作案的可能是中國，並可能在選舉期間襲擊美國可笑的投票機器，令美國尷尬，特朗普又聲稱，而現在顯然是他大勝。

中國外交部發言人汪文斌的回應是說：「中國是網絡安全的堅定維護者，同時也是黑客攻擊的最大受害國之一，中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊的網絡犯罪。」

北京也指責美國長期以來把網絡安全問題政治化，抹黑中國的形象，散播假料誤導國際社會。

美國國土安全部屬下的網絡安全與基建安全局（CISA），在9月時與FBI一齊提出警告，指同中國政府有關係的黑客，一再試圖破壞聯邦政府的電腦網絡，對於今次的大規模黑侵行動，網絡安全局認為，是對各級的美國政府機構，以及私人機構構成巨大的風險，但沒有指出誰是黑侵的源頭。

特朗普政府目前也沒有表示如何回應及報復，很可能由下一任政府來處理。

拜登周二表示，這次網絡攻擊很嚴重，不能放過，整個行動的危害規模尚未知道，而目前知道的是經過精心籌劃、協調與使用精密的網絡工具，符合俄羅斯長期以來肆無忌彈的網絡活動。

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