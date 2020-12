特朗普稱派錢額要加至每人2千 否則否決紓困法案

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院先後表決通過9千億元的疫情紓困方案。

特朗普總統周二突然表示,如果不增加每個人派錢的金額至到2千元,他是不會簽署9千億元的疫情紓困法案,和1.4萬億元的聯邦撥款法案,因此他要求國會修改法案後,才送交給他簽署。

有分析指,特朗普此舉令數以百萬計有財困的人陷入困境,也令聯邦政府在12月28日面對停擺的風險。

有關第二輪紓困法案,主要包含報稅表上經過扣減後的AGI,年收入7.5萬元或以下,每人可以拿到600元,年收入8.7萬元以上的,就沒有資格拿這些現金,合資格的家庭,每個小孩也可以拿600元。

今次的派錢,如果配偶是無證移民的公民,也可以拿到600元,派錢最快在下星期發放,發放的方式與上次差不多,頭一批派錢將會是有銀行戶口可以直接轉帳的人,然後才輪到寄出支票。

法案延長聯邦失業紓困金每週300元多11個星期,同時也延長疫情失業援助計劃,給freelancer和獨立承包商每週獲發100元,但要提供失業證明。

至於對商業的薪資保障計劃PPP,今次申請條件比較嚴格,最高貸款額是200萬元,僱員總數必須少過300人,最少一個季度的銷售比一年前同期下跌最少25%,也會預留120億元特別給少數族裔經營的商業,至於上市公司就沒有資格申請今次的PPP貸款。

法案也提供150億元給與娛樂有關的商業,例如小型戲院和現場音樂場所。

此外,法案也預留近700億元給公共衛生措施,包括200億元買疫苗、80億元作疫苗分發,以及撥款200億元幫助州政府繼續進行病毒檢測和追蹤計劃。

法案也撥款70億元擴大高速上網連接服務,接近一半這些撥款將用來幫助低收入家庭的上網帳單,每個月可獲減50元,同時也會預留3千億元在偏遠地區興建網路基建設施,以及提供十億元給原住民的寬頻上網計劃。

特朗普要求修改法案,否則他可能不會簽署,他發推文指法案送太多錢給外國公司,送給美國人的就不足夠,他認為派600元給美國民眾少得可笑,因此要求國會修訂將金額提高到2千元,同時也要求將法案內許多不必要又與浪費的項目去除,然後才將法案提交給他簽署。

