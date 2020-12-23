特朗普宣布特赦名單 前競選助手等20人受惠

December 23, 2020 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (Facebook / The White House)

【KTSF】

特朗普總統周二宣布一連串特赦名單，當中備受矚目的有被特別檢查官穆勒定罪的特朗普前競選助手，還有因財務問題被定罪的共和黨國會議員。

在聖誕節前夕，特朗普宣布特赦名單，共有20人受惠，當中有15人獲得特赦，另有5人則是減免部分或所有罪刑。

獲得特赦的包括兩名在特別檢察官穆勒調查中被定罪的人士，包括特朗普的前競選顧問George Papadopoulos，他在2018被判處14天監禁，罪名是關於他企圖安排特朗普陣營與俄國官員會面一事，向FBI做出不實陳述，以及在穆勒調查中，因向調查員說謊，認罪後被判刑入獄30天的荷蘭律師Alex van der Zwaan。

另外還有兩位前國會議員獲得特赦，包括被控非法使用競選資金，並在2019年12月承認一項控罪的前共和黨籍加州聯邦眾議員Duncan Hunter，以及因涉嫌內線交易罪名，在2018年8月被定罪的前共和黨籍紐約聯邦眾議員Chris Collins。

特赦名單上，還有涉及伊拉克大屠殺的4名前黑水Blackwater保安公司的警衛，以及兩名在2006年向手無寸鐵的無證人士開槍，事後又企圖遮蓋真相而被定罪的聯邦邊境巡邏員。

除了周二的特赦名單，先前特朗普在任內簽過28個特赦令，以及16名個減刑令，包括特朗普的前國安顧問Michael Flynn，以及好友兼政治顧問Roger Stone都已被特赦。

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