特朗普宣布特赦名單 前競選助手等20人受惠

特朗普總統周二宣布一連串特赦名單,當中備受矚目的有被特別檢查官穆勒定罪的特朗普前競選助手,還有因財務問題被定罪的共和黨國會議員。

在聖誕節前夕,特朗普宣布特赦名單,共有20人受惠,當中有15人獲得特赦,另有5人則是減免部分或所有罪刑。

獲得特赦的包括兩名在特別檢察官穆勒調查中被定罪的人士,包括特朗普的前競選顧問George Papadopoulos,他在2018被判處14天監禁,罪名是關於他企圖安排特朗普陣營與俄國官員會面一事,向FBI做出不實陳述,以及在穆勒調查中,因向調查員說謊,認罪後被判刑入獄30天的荷蘭律師Alex van der Zwaan。

另外還有兩位前國會議員獲得特赦,包括被控非法使用競選資金,並在2019年12月承認一項控罪的前共和黨籍加州聯邦眾議員Duncan Hunter,以及因涉嫌內線交易罪名,在2018年8月被定罪的前共和黨籍紐約聯邦眾議員Chris Collins。

特赦名單上,還有涉及伊拉克大屠殺的4名前黑水Blackwater保安公司的警衛,以及兩名在2006年向手無寸鐵的無證人士開槍,事後又企圖遮蓋真相而被定罪的聯邦邊境巡邏員。

除了周二的特赦名單,先前特朗普在任內簽過28個特赦令,以及16名個減刑令,包括特朗普的前國安顧問Michael Flynn,以及好友兼政治顧問Roger Stone都已被特赦。

