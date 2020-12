【KTSF 陳嘉琪報道】

被控上星期在舊金山(三藩市)北岸區一間公寓謀殺一名女子的華裔男子,周二首度提堂,他全程在庭上哭。

67歲被告Zu Cheng Xiao,姓蕭的男子,被控一項謀殺罪,他周二穿著橙色囚衣,雙手鎖上手銬出庭,從一踏入法庭開始,被告就忍不住哭起來。

被告需要廣東話翻譯,但由於法庭周二無法安排翻譯員,被告現身法庭5分鐘,由懂講中文的縣警交代過程,法官就將聆訊改到周三。

被告有一名親友到場聽審,親友表示,被告與死者是夫妻關係,但就不願意透露案情。

上星期五早上約11時,警方接報到北岸區Powell街1800號路段一間公寓,處理一宗懷疑家庭暴力案,警員進入公寓後,發現50歲的華裔女事主不省人事,也沒有呼吸,救護員到場後搶救無效,證實當場死亡,警方後來拘捕被告。

