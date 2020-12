【KTSF 賀正陽報導】

舊金山聯合廣場周二清晨發生匪徒開車撞破名店玻璃,企圖搶劫的案件。

舊金山警方表示,周二清晨4點48分左右,收到了Grand Avenue 100號路段的搶劫報告。

警員到達現場時,一名聯合廣場保安說,他在Post和Grant街聽到了撞車的聲音,當他趕到撞車現場,看到一輛深色轎車撞在一家名品店的大玻璃上,3名疑犯試圖撞開玻璃,進店搶劫,但沒有成功,後來3人留下撞車的車輛在現場,跳上另外一輛接應的貨車逃離現場。

案件正在調查中,警方呼籲民眾如果有任何相關信息,請致電匿名舉報熱線,電話:(415) 575-4444,向警方提供信息,或者以SFPD開頭發送信息到TIP411。

