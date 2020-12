舊金山推新居家令後確診升幅放緩 但未過危險期（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)實施新居家令後,居民出遊數目有減少,確診升幅都有放緩,不過衛生局指,現時未過危險階段,再次呼籲大家,年尾節日假期不要外遊或聚會。

舊金山市長布里德表示,新居家令實施兩星期後,居民出遊數目有減少,公共衛生局局長Grant Colfax也表示,確診個案每日升幅,由兩星期前的8%,下跌至現時的2%,但是未過危險階段,現時每日平均新增大約275宗新症。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax說:「我要強調抗疫還有長路要走,記住我們要確診率繼續下降,即使維持現狀,未來幾個月的疫情仍會很嚴峻。」

Colfax又表示,病毒的傳播率由兩星期前的1.45,下跌至現在1.24,即是平均每一名確診者傳染給1.24名新患者,如果數字保持在這個水平,市內的住院人數以及死亡人數,都將會比原先預期的大減一半,再次呼籲大家年尾節日假期不要外遊或聚會。

布里德說:「沒事情恐佈過醫院拒絕收人,因為不止是病床數目不足,照顧新型肺炎病人的醫護人員也很令人關注。」

灣區實施的新居家令預料會在1月7號結束,但Colfax表示,到時能否解除有待到時深切治療部病床可使用率能否回升至15%或以上。

另外,華埠東華醫院的正門周三早上10時至下午3時將會開設臨時檢測站,不須預約,先到先驗,優先為華裔居民或散房公寓住客做檢測,費用全免,下星期三又會在花園角再設立檢測站。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,上星期在華埠做的323個檢測結果,其中11人呈陽性,即是確診率大約是3.4%,至於在列治文區做的165個檢測,就有少於10人呈陽性。

他又說,舊金山總醫院截止周一,一共為829名醫護人員接種了疫苗,預料周二再為400幾人接種。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

