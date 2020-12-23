舊金山推新居家令後確診升幅放緩 但未過危險期（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）實施新居家令後，居民出遊數目有減少，確診升幅都有放緩，不過衛生局指，現時未過危險階段，再次呼籲大家，年尾節日假期不要外遊或聚會。

舊金山市長布里德表示，新居家令實施兩星期後，居民出遊數目有減少，公共衛生局局長Grant Colfax也表示，確診個案每日升幅，由兩星期前的8%，下跌至現時的2%，但是未過危險階段，現時每日平均新增大約275宗新症。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax說：「我要強調抗疫還有長路要走，記住我們要確診率繼續下降，即使維持現狀，未來幾個月的疫情仍會很嚴峻。」

Colfax又表示，病毒的傳播率由兩星期前的1.45，下跌至現在1.24，即是平均每一名確診者傳染給1.24名新患者，如果數字保持在這個水平，市內的住院人數以及死亡人數，都將會比原先預期的大減一半，再次呼籲大家年尾節日假期不要外遊或聚會。

布里德說：「沒事情恐佈過醫院拒絕收人，因為不止是病床數目不足，照顧新型肺炎病人的醫護人員也很令人關注。」

灣區實施的新居家令預料會在1月7號結束，但Colfax表示，到時能否解除有待到時深切治療部病床可使用率能否回升至15%或以上。

另外，華埠東華醫院的正門周三早上10時至下午3時將會開設臨時檢測站，不須預約，先到先驗，優先為華裔居民或散房公寓住客做檢測，費用全免，下星期三又會在花園角再設立檢測站。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，上星期在華埠做的323個檢測結果，其中11人呈陽性，即是確診率大約是3.4%，至於在列治文區做的165個檢測，就有少於10人呈陽性。

他又說，舊金山總醫院截止周一，一共為829名醫護人員接種了疫苗，預料周二再為400幾人接種。

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