中半島非牟利機構為合資格屋主提供免費修理服務

【KTSF 歐志洲報導】

一個中半島非牟利機構，正接受中半島和一些南灣低收入屋主申請，提供免費的非緊急修理服務。

中半島非牟利機構Rebuilding Together，正接受中半島和一些南灣低收入屋主申請，提供免費的非緊急修理服務，修理項目包括屋頂、窗戶、排水、輸電、裝置手把或斜坡、油漆和地板維修等。

符資格人士，必須是住在San Mateo縣或是Santa Clara縣北部城市，例如Sunnyvale、Mountain View、Palo Alto 和Los Altos，屋主必須計畫在申請房屋居住至少兩年，不能擁有其他房屋，並符合低收入的定義，例如兩人家庭收入在San Mateo縣不可超過111,550元。

想申請的民眾，可以上網或致電查詢，網址是http://www.RTPeninsula.org，電話是：(650) 366-6597。

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