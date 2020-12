中半島非牟利機構為合資格屋主提供免費修理服務

【KTSF 歐志洲報導】

一個中半島非牟利機構,正接受中半島和一些南灣低收入屋主申請,提供免費的非緊急修理服務。

中半島非牟利機構Rebuilding Together,正接受中半島和一些南灣低收入屋主申請,提供免費的非緊急修理服務,修理項目包括屋頂、窗戶、排水、輸電、裝置手把或斜坡、油漆和地板維修等。

符資格人士,必須是住在San Mateo縣或是Santa Clara縣北部城市,例如Sunnyvale、Mountain View、Palo Alto 和Los Altos,屋主必須計畫在申請房屋居住至少兩年,不能擁有其他房屋,並符合低收入的定義,例如兩人家庭收入在San Mateo縣不可超過111,550元。

想申請的民眾,可以上網或致電查詢,網址是http://www.RTPeninsula.org,電話是:(650) 366-6597。

