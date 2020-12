【有線新聞】

美國表示,變種新型冠狀病毒可能已傳入當地。

衛生部長阿扎公開接種官方有份合作研發的莫德納疫苗,同場接種的包括白宮傳染病專家福奇。

美國過去6日急增過百萬人確診,全國累計1800萬人染病。

疾控中心至今只為5萬多宗個案進行病毒基因排序,不排除在英國發現的變種病毒已流入國內但仍未發現,正密切監察情況,包括傳播速度及疫苗效用。

