華人歷史學家譚碧芳舊金山家中逝世（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

致力研究美國華人歷史、特別是華人婦女歷史的歷史學家譚碧芳(Judy Yung),在舊金山(三藩市)家中逝世,享年74歲。

2006年,華人歷史學家譚碧芳接受本台訪問,談到她這本舊金山華埠圖片集。

譚碧芳說:「我想利用這本舊金山華埠圖片集,去展示社區的歷史,這個社區並不只是個旅遊點。」

譚碧芳1946年出生,父母是移民,經歷過天使島的拘留,她生於華埠,長於華埠,在公立學校讀書,在柏克萊加大取得族裔研究博士學位,以及圖書館學碩士學位。

譚碧芳曾擔任華埠圖書館的館長,在華埠圖書館認識譚碧芳,又與她共事的余慧子表示,對於譚碧芳的死訊感到很難過。

前柏克萊加大亞裔研究圖書館主任余慧子說:「好難過,她是一個很好的人,普通人沒能做到的,她做得到,我當年是新移民,我以前不認識她,我丈夫當時也是新移民,她知道我的丈夫英文不行,她做圖書館長時,常常借唱碟和帶給他聽,讓他學英文,除她以外,有誰做得到。」

上世紀80年代,譚碧芳與華人歷史學家麥禮謙,以及詩人林小琴(Genny Lim),出版Island埃崙詩集,收錄了早期華裔移民刻畫在天使島移民拘留所牆上的詩,總共150首。

譚碧芳說:「使我更明白我的移民父母經歷的掙扎和艱辛,因為他們是在那個年代來美的華人。」

2014年,譚碧芳和林小琴把新的天使島資料和更多華裔移民的故事,收錄在Island詩集第二版新書,本台周二訪問了林小琴,與譚碧芳一起在華埠長大的林小琴表示,譚碧芳最大的貢獻是對於華人婦女歷史的研究和著作。

林小琴說:「她是個先鋒,把美國華人歷史,特別是婦女在華人歷史的角色,她將這部分顯露出來,成為美國亞裔研究之中重要的一環。」

譚碧芳曾在Santa Cruz加大教授亞裔研究,認識譚碧芳的人士指出,上星期一,本月14號,譚碧芳被發現倒臥在舊金山的寓所,救護人員抵達後證實已經死亡,相信是意外。

