華人歷史學家譚碧芳舊金山家中逝世（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

致力研究美國華人歷史、特別是華人婦女歷史的歷史學家譚碧芳（Judy Yung），在舊金山（三藩市）家中逝世，享年74歲。

2006年，華人歷史學家譚碧芳接受本台訪問，談到她這本舊金山華埠圖片集。

譚碧芳說：「我想利用這本舊金山華埠圖片集，去展示社區的歷史，這個社區並不只是個旅遊點。」

譚碧芳1946年出生，父母是移民，經歷過天使島的拘留，她生於華埠，長於華埠，在公立學校讀書，在柏克萊加大取得族裔研究博士學位，以及圖書館學碩士學位。

譚碧芳曾擔任華埠圖書館的館長，在華埠圖書館認識譚碧芳，又與她共事的余慧子表示，對於譚碧芳的死訊感到很難過。

前柏克萊加大亞裔研究圖書館主任余慧子說：「好難過，她是一個很好的人，普通人沒能做到的，她做得到，我當年是新移民，我以前不認識她，我丈夫當時也是新移民，她知道我的丈夫英文不行，她做圖書館長時，常常借唱碟和帶給他聽，讓他學英文，除她以外，有誰做得到。」

上世紀80年代，譚碧芳與華人歷史學家麥禮謙，以及詩人林小琴（Genny Lim），出版Island埃崙詩集，收錄了早期華裔移民刻畫在天使島移民拘留所牆上的詩，總共150首。

譚碧芳說：「使我更明白我的移民父母經歷的掙扎和艱辛，因為他們是在那個年代來美的華人。」

2014年，譚碧芳和林小琴把新的天使島資料和更多華裔移民的故事，收錄在Island詩集第二版新書，本台周二訪問了林小琴，與譚碧芳一起在華埠長大的林小琴表示，譚碧芳最大的貢獻是對於華人婦女歷史的研究和著作。

林小琴說：「她是個先鋒，把美國華人歷史，特別是婦女在華人歷史的角色，她將這部分顯露出來，成為美國亞裔研究之中重要的一環。」

譚碧芳曾在Santa Cruz加大教授亞裔研究，認識譚碧芳的人士指出，上星期一，本月14號，譚碧芳被發現倒臥在舊金山的寓所，救護人員抵達後證實已經死亡，相信是意外。

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