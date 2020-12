黎智英被控欺詐及勾結外國勢力 高院准千萬元保釋

【有線新聞】

壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐,以及勾結外國勢力危害國家安全罪,早前在裁判法院被拒保釋,他再向高等法院申請,獲准以現金1,000萬元保釋,其間除了到警署報到及法庭外,不得離開住所,亦不得公開發言。

還押兩個多星期的壹傳媒創辦人黎智英,早上由囚車押送至高等法院。他月初被控欺詐罪指,他涉嫌違反將軍澳工業邨用地條款,國安法指定法官總裁判官蘇惠德拒絕讓他保釋,其後被控《港區國安法》當中,勾結外國或境外勢力危害國家安全罪,保釋申請亦被拒絕。

他向高等法院申請保釋,由國安法指定法官李運騰處理,法官聽取控辯雙方陳詞後,決定批准黎智英保釋,要遵守多項保釋條件,包括就兩項控罪分別各繳交500萬元保釋金,即合共1,000萬元,另外交出30萬元人事擔保。

除了每星期到警署報到三次,以及到法庭應訊外,保釋期間不得離開住所;要交出所有旅遊證件,不得離港,其間不得作出控罪相關行為,即直接或間接請求外國任何機構對中國進行制裁、封鎖或其他敵對行為;不得與外國官員接觸、見面;不得接受傳媒訪問;不得公開發言或作出評論及不得使用Twitter等社交媒體。

黎智英的家人及朋友都有到庭旁聽。開庭前後有人叫「黎智英加油」,法官警告他們不可在法庭內這樣做,如果再犯,會登記他們的身分。

