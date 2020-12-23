加州三大醫療機構呼籲民眾合作對抗疫情

【KTSF 歐志洲報導】

加州新冠肺炎確診病例逼近兩百萬，死亡病例也已經快到23,000宗，許多醫院的病房已經出現飽和狀態，加州三大主要醫療機構周二共同呼籲加州民眾合作對抗疫情。

加州周二再增多32,659例新冠肺炎確診，累計達到1,925,007例，增幅是1.7%。

死亡病例增加1.1%，也就是247人，至22,923。

全加州58個縣，55個處於最高疫情的紫色級別。

五個大區域當中，南加州和San Joaquin Valley加護病房已經爆滿，全加州也只剩下1.4%的加護病房空位，許多醫院必須在手術室、護理室、會議室，甚至醫院走廊安置病人病床。

醫療組織表示，這一波疫情主要來自人們在感恩節期間的活動。

Kaiser Permanente的執行總裁Greg Adams周二透露，該機構全加州36間醫院的5千張病床已經全部爆滿，其中52%的病人是新冠肺炎病人，到了本周末，單是在Kaiser，就有1,400名新冠肺炎病人住院，要是目前的情況持續，將在未來幾個月達到兩千、3千個病人。

Adams說：「我們需要你們的幫助，你能夠在減緩疫情傳播方面扮演重要的角色。」

Kaiser Permanente、Sutter Health和Dignity Health的醫療系統，服務1,500萬加州居民，三大醫療機構周二共同呼籲大家，要是真的必須和其他人聚會，採取這三個抗疫措施。

一、戴口罩，儘量和不要近距離靠近其他人；

二、保持流動，儘量在戶外，要是必須在室內的話，應該打開窗戶或風扇，或空氣淨化器；

三、盡量縮短聚會時間。

Sutter Health機構總裁Rishi Sikka說：「大家都有抗疫疲憊，我們都想和親友聚會，特別是在假日期間，但是在感到煩躁之際，大家不妨想想，2021年的假日會是怎樣的，大家將生活在什麼樣的世界中，我們要求人們做出的犧牲，這些小犧牲會是值得的。」

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