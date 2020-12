加州三大醫療機構呼籲民眾合作對抗疫情

【KTSF 歐志洲報導】

加州新冠肺炎確診病例逼近兩百萬,死亡病例也已經快到23,000宗,許多醫院的病房已經出現飽和狀態,加州三大主要醫療機構周二共同呼籲加州民眾合作對抗疫情。

加州周二再增多32,659例新冠肺炎確診,累計達到1,925,007例,增幅是1.7%。

死亡病例增加1.1%,也就是247人,至22,923。

全加州58個縣,55個處於最高疫情的紫色級別。

五個大區域當中,南加州和San Joaquin Valley加護病房已經爆滿,全加州也只剩下1.4%的加護病房空位,許多醫院必須在手術室、護理室、會議室,甚至醫院走廊安置病人病床。

醫療組織表示,這一波疫情主要來自人們在感恩節期間的活動。

Kaiser Permanente的執行總裁Greg Adams周二透露,該機構全加州36間醫院的5千張病床已經全部爆滿,其中52%的病人是新冠肺炎病人,到了本周末,單是在Kaiser,就有1,400名新冠肺炎病人住院,要是目前的情況持續,將在未來幾個月達到兩千、3千個病人。

Adams說:「我們需要你們的幫助,你能夠在減緩疫情傳播方面扮演重要的角色。」

Kaiser Permanente、Sutter Health和Dignity Health的醫療系統,服務1,500萬加州居民,三大醫療機構周二共同呼籲大家,要是真的必須和其他人聚會,採取這三個抗疫措施。

一、戴口罩,儘量和不要近距離靠近其他人;

二、保持流動,儘量在戶外,要是必須在室內的話,應該打開窗戶或風扇,或空氣淨化器;

三、盡量縮短聚會時間。

Sutter Health機構總裁Rishi Sikka說:「大家都有抗疫疲憊,我們都想和親友聚會,特別是在假日期間,但是在感到煩躁之際,大家不妨想想,2021年的假日會是怎樣的,大家將生活在什麼樣的世界中,我們要求人們做出的犧牲,這些小犧牲會是值得的。」

