聖誕節當日灣區會下雨,而且部分地區雨勢頗大,另外,另一股冷鋒星期日會再次帶來降雨。

國家氣象局表示,聖誕日抵達的冷鋒來自比較接近熱帶的北太平洋,所以含大量水汽,預測星期五早上北灣開始下雨,舊金山灣區下午到晚上會下雨,降雨最多的地區是Sonoma縣沿海山脈。

當局正關注降雨會不會在山火燒過的地區造成泥石流,除下雨之外 灣區會大風,海拔越高的地區越大風。

另外,另一股冷鋒週末抵達灣區,氣象局預測星期日下午會下雨。

