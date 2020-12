【KTSF】

灣區的深切治療部只剩13.5%病床可使用,多個縣新症率都在上升。

報導指現時Solano縣新症率最高,每十萬人日增42宗新症,Contra Costa縣就日增30宗,Santa Clara縣和Napa縣就日增25宗。

San Mateo縣日增24宗,舊金山(三藩市)日增13.5宗,新症率最低是Sonoma縣,每十萬人日增7宗。

