2020年大事回顧：灣區過去一年抗疫經過（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情自今年3月在美國大規模爆發以來,舊金山灣區從3月中開始首次實施居家抗疫令,之後又重啟經濟,但疫情也隨之反反覆覆,帶大家回顧這一年來灣區的疫情狀況。

1月31日,南灣Santa Clara縣報告第一宗確診個案,也是灣區第一宗,2月初,約有500名從武漢撤僑人員先後返美,大部分人被安置在北灣Travis空軍基地,進行兩星期隔離。

2月6號,Santa Clara縣一名57歲婦女死於新型肺炎,也是全美首宗死亡案例,不過一直到4月才被證實,2月中先後前往墨西哥和夏威夷的美國至尊公主號郵輪爆發集體感染,另外日本橫濱鑽石公主號郵輪也爆發集體感染,船上美國遊客由國務院派專機接載返美,並安置在Travis空軍基地,隔離14天。

2月下旬,Solano縣發現首例社區感染病例,女患者既沒外出旅行,也沒有接觸過確診者,到2月22號,全美國有35宗確診,當中海外輸入病例有21宗。

3月5號,舊金山(三藩市)首次發現兩名確診者,市府衛生部門隨即建議,60歲或以上長者,以及長期病患儘量不要外出,商戶則應減少公差和辦公室人數,非必要聚會也應取消。

3月11號,世界衛生組織宣佈新型肺炎為大流行病,灣區6個縣Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo、舊金山以及Santa Clara縣率先宣佈,從3月17日午夜起實施居家抗疫令(Shelter-in-place),3月底,灣區6個縣宣佈延長居家令至5月1號。

4月下旬,灣區6個縣Alameda、Contra Costa、Marin、Sonoma、San Mateo、舊金山先後要求民眾外必須出戴口罩,店員和顧客也必須戴口罩,而且再度延長居家令至5月底,不過同時也會放寬一些限制,例如允許工程項目可以復工、室外商業、休閒區及幼兒園可以重開。

到5月下旬,Santa Clara縣首次要求市民在公共場所必須戴口罩,與此同時,灣區所有縣也已準許零售店提供店外取貨,當中個別縣還允許餐廳堂食,購物商場及辦公室也可以重開。

電動車Tesla執行長Elon Musk則在5月中不顧縣府衛生規定,提前讓工人重返車廠工作,引發爭議。

5月底,因為George Floyd警暴案,引發灣區各地大規模示威及騷亂,也引發人們擔心群聚使得往後疫情變得嚴重。

進入6月,灣區各縣自行決定第二階段經濟重啟的時間,包括室外用餐、賭場、品酒屋、博物館、室內購物、寵物美容服務,以及不超過12人的小型聚會等,但到6月下旬卻出現第二波疫情,灣區多個縣原本計劃重開的商業也宣佈暫停。

7月24號,Alameda縣成為灣區第一個縣確診案例破一萬,7月底,灣區9個縣全部進入州府監察名單,所有室內活動和服務都必須停止。

8月初,灣區5個縣包括San Mateo、Marin、Napa、Sonoma,以及Contra Costa都通過法例,對違反健康防疫命令的個人,例如不戴口罩、不保持社交距離,可罰款100元。

舊金山、奧克蘭(屋崙)以及聖荷西聯合學區都宣佈,新學年全部採用遠程上課方式。

8月31日,聯邦眾議院議長普洛西違反防疫規定,不戴口罩去舊金山一間美髮店洗頭和吹頭,引發爭議。

9月初,灣區多個縣再度擴大重啟經濟範圍,包括在限制人數的情況下,准許室內用餐、購物、教堂聚會、健身房,以及美髮美甲店等,個人護理服務也可以重開。

9月底,灣區6個縣的確診案例都得到一定控制,疫情級別保持在紅色和橙色狀態。

10月5號,Santa Clara縣首次超越Alameda縣,成為灣區確診病例最高的縣,是21,840宗,而灣區累計確診接近10萬8千宗。

10月29日,Solano縣確診第一宗同時感染新型肺炎和流感病毒的病例,到10月底,舊金山、Contra Costa、Marin和San Mateo 4個縣都已在疫情的橙色級別,意味著可以重開更多商業。

11月1日,舊金山宣佈取消明年的農曆新年大遊行,11月3號選舉日,到投票站投票的人,今年首次因為疫情而要戴口罩,保持社交距離,而不去投票站的登記選民,都可使用郵寄選票投票。

為防止感恩和聖誕節假期出現大規模病毒傳染,灣區各縣聯合建議民眾,在節日期間不要出外旅行,外州訪客或出遊回來的民眾都建議隔離14天。

不過舊金山市長布里德和聖荷西市長Sam Liccardo,都先後被揭發參加多人的聚餐和聚會活動,兩人也為此而向公眾道歉。

進入12月,疫情再次升高,灣區9個縣全部又升至疫情紫色級別,而且醫院的深切治療部床位供應緊張。

12月中,灣區所有縣都再度實施居家令至明年1月4日,或至少3個星期,在此期間,個人護理服務、室內健身房都必須關閉,餐廳也只能做外賣生意,無須關閉的必要商業,例如超市和雜貨店,人數不能超過兩成。

當局表示,如果疫情仍不受控,不排除會繼續延長居家令。

不過疫苗在12月也傳來好消息,隨著英國成為全球首個批准Pfizer疫苗上市,並馬上為民眾接種後,美國FDA在月中分別批准緊急使用Pfizer和Moderna疫苗,灣區從12月14號開始,首先為本地前線醫護人員接種。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。