2020年大事回顧：灣區過去一年抗疫經過（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情自今年3月在美國大規模爆發以來，舊金山灣區從3月中開始首次實施居家抗疫令，之後又重啟經濟，但疫情也隨之反反覆覆，帶大家回顧這一年來灣區的疫情狀況。

1月31日，南灣Santa Clara縣報告第一宗確診個案，也是灣區第一宗，2月初，約有500名從武漢撤僑人員先後返美，大部分人被安置在北灣Travis空軍基地，進行兩星期隔離。

2月6號，Santa Clara縣一名57歲婦女死於新型肺炎，也是全美首宗死亡案例，不過一直到4月才被證實，2月中先後前往墨西哥和夏威夷的美國至尊公主號郵輪爆發集體感染，另外日本橫濱鑽石公主號郵輪也爆發集體感染，船上美國遊客由國務院派專機接載返美，並安置在Travis空軍基地，隔離14天。

2月下旬，Solano縣發現首例社區感染病例，女患者既沒外出旅行，也沒有接觸過確診者，到2月22號，全美國有35宗確診，當中海外輸入病例有21宗。

3月5號，舊金山（三藩市）首次發現兩名確診者，市府衛生部門隨即建議，60歲或以上長者，以及長期病患儘量不要外出，商戶則應減少公差和辦公室人數，非必要聚會也應取消。

3月11號，世界衛生組織宣佈新型肺炎為大流行病，灣區6個縣Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo、舊金山以及Santa Clara縣率先宣佈，從3月17日午夜起實施居家抗疫令（Shelter-in-place），3月底，灣區6個縣宣佈延長居家令至5月1號。

4月下旬，灣區6個縣Alameda、Contra Costa、Marin、Sonoma、San Mateo、舊金山先後要求民眾外必須出戴口罩，店員和顧客也必須戴口罩，而且再度延長居家令至5月底，不過同時也會放寬一些限制，例如允許工程項目可以復工、室外商業、休閒區及幼兒園可以重開。

到5月下旬，Santa Clara縣首次要求市民在公共場所必須戴口罩，與此同時，灣區所有縣也已準許零售店提供店外取貨，當中個別縣還允許餐廳堂食，購物商場及辦公室也可以重開。

電動車Tesla執行長Elon Musk則在5月中不顧縣府衛生規定，提前讓工人重返車廠工作，引發爭議。

5月底，因為George Floyd警暴案，引發灣區各地大規模示威及騷亂，也引發人們擔心群聚使得往後疫情變得嚴重。

進入6月，灣區各縣自行決定第二階段經濟重啟的時間，包括室外用餐、賭場、品酒屋、博物館、室內購物、寵物美容服務，以及不超過12人的小型聚會等，但到6月下旬卻出現第二波疫情，灣區多個縣原本計劃重開的商業也宣佈暫停。

7月24號，Alameda縣成為灣區第一個縣確診案例破一萬，7月底，灣區9個縣全部進入州府監察名單，所有室內活動和服務都必須停止。

8月初，灣區5個縣包括San Mateo、Marin、Napa、Sonoma，以及Contra Costa都通過法例，對違反健康防疫命令的個人，例如不戴口罩、不保持社交距離，可罰款100元。

舊金山、奧克蘭（屋崙）以及聖荷西聯合學區都宣佈，新學年全部採用遠程上課方式。

8月31日，聯邦眾議院議長普洛西違反防疫規定，不戴口罩去舊金山一間美髮店洗頭和吹頭，引發爭議。

9月初，灣區多個縣再度擴大重啟經濟範圍，包括在限制人數的情況下，准許室內用餐、購物、教堂聚會、健身房，以及美髮美甲店等，個人護理服務也可以重開。

9月底，灣區6個縣的確診案例都得到一定控制，疫情級別保持在紅色和橙色狀態。

10月5號，Santa Clara縣首次超越Alameda縣，成為灣區確診病例最高的縣，是21,840宗，而灣區累計確診接近10萬8千宗。

10月29日，Solano縣確診第一宗同時感染新型肺炎和流感病毒的病例，到10月底，舊金山、Contra Costa、Marin和San Mateo 4個縣都已在疫情的橙色級別，意味著可以重開更多商業。

11月1日，舊金山宣佈取消明年的農曆新年大遊行，11月3號選舉日，到投票站投票的人，今年首次因為疫情而要戴口罩，保持社交距離，而不去投票站的登記選民，都可使用郵寄選票投票。

為防止感恩和聖誕節假期出現大規模病毒傳染，灣區各縣聯合建議民眾，在節日期間不要出外旅行，外州訪客或出遊回來的民眾都建議隔離14天。

不過舊金山市長布里德和聖荷西市長Sam Liccardo，都先後被揭發參加多人的聚餐和聚會活動，兩人也為此而向公眾道歉。

進入12月，疫情再次升高，灣區9個縣全部又升至疫情紫色級別，而且醫院的深切治療部床位供應緊張。

12月中，灣區所有縣都再度實施居家令至明年1月4日，或至少3個星期，在此期間，個人護理服務、室內健身房都必須關閉，餐廳也只能做外賣生意，無須關閉的必要商業，例如超市和雜貨店，人數不能超過兩成。

當局表示，如果疫情仍不受控，不排除會繼續延長居家令。

不過疫苗在12月也傳來好消息，隨著英國成為全球首個批准Pfizer疫苗上市，並馬上為民眾接種後，美國FDA在月中分別批准緊急使用Pfizer和Moderna疫苗，灣區從12月14號開始，首先為本地前線醫護人員接種。

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