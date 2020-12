2020年大事回顧：加州過去一年疫情發展及應對措施（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎在美國大規模爆發以來,加州一年來採取多項應對措施,希望阻止疫情擴散。

加州公共衛生部於今年1月26號公佈州內首宗新冠肺炎確診案例,有兩例分別來自南加州洛杉磯縣和橙縣,確診者都是剛從中國武漢返美。

3月4日,州長紐森宣佈加州進入緊急狀態,3月11號,世界衛生組織宣佈新冠肺炎為大流行病,3月19號,紐森宣佈實施居家抗疫令,禁止所有非必要外出和活動。

4月2號,加州確診案例突破一萬,死亡超過200例,一個月內加州有190多萬人申請失業福利,已超過2019年一年的總和。

4月下旬,紐森宣佈分6個步驟解除居家令,並宣佈撥款1.25億元幫助無證移民,確診的食品行業員工,可以享有兩星期的有薪病假,報稅日期也由4月15號延後至7月15號,期間有示威者開車到首府沙加緬度,抗議州府的居家抗疫政策。

5月上旬,加州進入解除居家令的第二階段,允許零售店提供店外取貨服務,餐廳可以堂食,購物商場及辦公室也可以重開。

紐森還簽署行政命令,為每一位登記的加州選民發送11月選舉的郵寄選票,州立大學則宣佈所有秋季課程都採取遠程授課。

此外,紐森也修改預算案,估計疫情會導致543億元財赤,同時與另外5個西部州一起向聯邦申請1萬億元紓困金,5月底,紐森再度將暫停逼遷令延長至7月28日。

進入6月,加州大規模重啟經濟,允許學校、酒吧、健身房、動物園、博物館、電影院、餐廳、酒店、美髮美甲店、賭場、賽馬場、露營地,以及一些個人護理服務都可以重開,所有DMV區域辦公室也已重開。

但到6月中下旬,疫情出現反彈,紐森要求全州民眾在公共場所必須戴口罩,並且下令要求疫情嚴重的10幾個縣關閉酒吧,到6月底,洛杉磯縣成為全美第一個縣確診案例突破10萬。

在7月國慶日之前,紐森宣佈收緊重開計劃,基本只准許維持室外生意和活動,7月中,加州懲教局宣佈未來幾個月將釋放8千名囚犯,協助降低新冠病毒在監獄內傳播。

紐森還下令在州府監察名單上的33個縣的學校,不准重開親身授課。

7月22日,加州超越紐約州,成為全美新冠肺炎確診案例最多的州,共有41萬3千多例。

此外,紐森還撥款6億元推動Homekey計劃,要求地方政府租用酒店房間,或其他可以改建成住房的建築,安置無家可歸者,而加州就業發展部(EDD)則被發現工作效率緩慢,導致許多失業人士不能如期拿到失業紓困金

紐森於7月底宣佈解決辦法,包括增聘僱員等,但之後又暴出EDD史上最大金額的失業金詐騙案,有不法之徒盜用監獄囚犯或他人身分詐領失業金,,總金額超過20億元,當局至今已在南加州和灣區逮捕至少10名涉案嫌犯,當中包括EDD前員工、監獄囚犯以及假釋犯。

8月下旬,加州開始採用編碼系統評估疫情狀況,9月中,紐森簽署3項法案幫助小商業,例如鼓勵小商業在未來3個月聘請新員工,每請一名新員工,可獲一千元抵稅優惠,他還簽署行政命令,保護商業租客,在疫情期間免遭逼遷,有效期至明年3月31日。

10月,紐森再度撥款2億元,支持地方政府推動Homekey項目,遭到Milpitas居民反對,並告上縣法院,認為項目發展沒有聽取民意,而且費用過高,浪費納稅人金錢。

11月初,紐森到北灣米其林餐廳French Laundry參加一個12人,來自不同家庭的生日派對被曝光,外界批評紐森沒有以身作則,他為此而道歉。

之後,紐森又宣佈自己和家人正在隔離,因為接觸過確診者,不過他和家人的檢測結果都是陰性。

感恩節前一晚,加州單日確診人數成為全美之冠,有18,350人確診,州府要求在紫色級別的縣,都要從晚10點到次日清晨5點實施宵禁,在此期間禁止商業和聚會活動。

到11月底,加州累積確診已超過123萬,死亡人數超過19,000人。

12月初,疫情持續反彈,州內醫院加護病房的空床率急劇下跌,州府宣佈將分區再度實施居家令,凡是加護病房低於15%的地區,必須實施居家令3個星期。

州府預訂的首批32萬7千劑Pfizer疫苗在月中抵達,並按比例劃分6個區分發,其中南加州獲得疫苗數量最多,超過12萬6千劑,灣區排第二,而首批可以接種疫苗的人是前線醫護人員,或來自長期護理機構。

