2020年大事回顧：加州過去一年疫情發展及應對措施（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎在美國大規模爆發以來，加州一年來採取多項應對措施，希望阻止疫情擴散。

加州公共衛生部於今年1月26號公佈州內首宗新冠肺炎確診案例，有兩例分別來自南加州洛杉磯縣和橙縣，確診者都是剛從中國武漢返美。

3月4日，州長紐森宣佈加州進入緊急狀態，3月11號，世界衛生組織宣佈新冠肺炎為大流行病，3月19號，紐森宣佈實施居家抗疫令，禁止所有非必要外出和活動。

4月2號，加州確診案例突破一萬，死亡超過200例，一個月內加州有190多萬人申請失業福利，已超過2019年一年的總和。

4月下旬，紐森宣佈分6個步驟解除居家令，並宣佈撥款1.25億元幫助無證移民，確診的食品行業員工，可以享有兩星期的有薪病假，報稅日期也由4月15號延後至7月15號，期間有示威者開車到首府沙加緬度，抗議州府的居家抗疫政策。

5月上旬，加州進入解除居家令的第二階段，允許零售店提供店外取貨服務，餐廳可以堂食，購物商場及辦公室也可以重開。

紐森還簽署行政命令，為每一位登記的加州選民發送11月選舉的郵寄選票，州立大學則宣佈所有秋季課程都採取遠程授課。

此外，紐森也修改預算案，估計疫情會導致543億元財赤，同時與另外5個西部州一起向聯邦申請1萬億元紓困金，5月底，紐森再度將暫停逼遷令延長至7月28日。

進入6月，加州大規模重啟經濟，允許學校、酒吧、健身房、動物園、博物館、電影院、餐廳、酒店、美髮美甲店、賭場、賽馬場、露營地，以及一些個人護理服務都可以重開，所有DMV區域辦公室也已重開。

但到6月中下旬，疫情出現反彈，紐森要求全州民眾在公共場所必須戴口罩，並且下令要求疫情嚴重的10幾個縣關閉酒吧，到6月底，洛杉磯縣成為全美第一個縣確診案例突破10萬。

在7月國慶日之前，紐森宣佈收緊重開計劃，基本只准許維持室外生意和活動，7月中，加州懲教局宣佈未來幾個月將釋放8千名囚犯，協助降低新冠病毒在監獄內傳播。

紐森還下令在州府監察名單上的33個縣的學校，不准重開親身授課。

7月22日，加州超越紐約州，成為全美新冠肺炎確診案例最多的州，共有41萬3千多例。

此外，紐森還撥款6億元推動Homekey計劃，要求地方政府租用酒店房間，或其他可以改建成住房的建築，安置無家可歸者，而加州就業發展部（EDD）則被發現工作效率緩慢，導致許多失業人士不能如期拿到失業紓困金

紐森於7月底宣佈解決辦法，包括增聘僱員等，但之後又暴出EDD史上最大金額的失業金詐騙案，有不法之徒盜用監獄囚犯或他人身分詐領失業金，，總金額超過20億元，當局至今已在南加州和灣區逮捕至少10名涉案嫌犯，當中包括EDD前員工、監獄囚犯以及假釋犯。

8月下旬，加州開始採用編碼系統評估疫情狀況，9月中，紐森簽署3項法案幫助小商業，例如鼓勵小商業在未來3個月聘請新員工，每請一名新員工，可獲一千元抵稅優惠，他還簽署行政命令，保護商業租客，在疫情期間免遭逼遷，有效期至明年3月31日。

10月，紐森再度撥款2億元，支持地方政府推動Homekey項目，遭到Milpitas居民反對，並告上縣法院，認為項目發展沒有聽取民意，而且費用過高，浪費納稅人金錢。

11月初，紐森到北灣米其林餐廳French Laundry參加一個12人，來自不同家庭的生日派對被曝光，外界批評紐森沒有以身作則，他為此而道歉。

之後，紐森又宣佈自己和家人正在隔離，因為接觸過確診者，不過他和家人的檢測結果都是陰性。

感恩節前一晚，加州單日確診人數成為全美之冠，有18,350人確診，州府要求在紫色級別的縣，都要從晚10點到次日清晨5點實施宵禁，在此期間禁止商業和聚會活動。

到11月底，加州累積確診已超過123萬，死亡人數超過19,000人。

12月初，疫情持續反彈，州內醫院加護病房的空床率急劇下跌，州府宣佈將分區再度實施居家令，凡是加護病房低於15%的地區，必須實施居家令3個星期。

州府預訂的首批32萬7千劑Pfizer疫苗在月中抵達，並按比例劃分6個區分發，其中南加州獲得疫苗數量最多，超過12萬6千劑，灣區排第二，而首批可以接種疫苗的人是前線醫護人員，或來自長期護理機構。

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