世衛指,未有證據顯示在英國發現的新變種病毒株更致命。

世衛總幹事譚德塞表示,病毒隨著時間變種是自然,也在意料之中。根據英國的數據,無證據顯示新變種病毒株會引起更嚴重病情或增加死亡率。

世衛正研究現有疫苗,並相信疫苗對新變種病毒株仍然有效,又指即使病毒曾有多次變異,但到目前為止未有一種新變種足以影響治療方法和疫苗效用。

