美國醫院陸續收到Moderna疫苗 拜登接種Pfizer疫苗

【KTSF 江良慧報導】

第二隻獲FDA批准在美國緊急使用、由Moderna研發的新型肺炎疫苗，周一起陸續抵達美國各地的醫院，預計接近600萬劑疫苗將會在這個星期內被分發到美國超過3千個地點，與此同時，總統當選人拜登周一就接種了Pfizer的疫苗。

拜登周一在特拉華州Newark的一間醫院，挽起衣袖向護士表示，自己已準備好，他也感謝護士照顧新型肺炎病人，說美國人欠他們很多。

說：「我這樣做是要示範公眾在有疫苗時該做好準備，接種疫苗，沒甚麼好擔心的。」

拜登是在妻子之後接種疫苗，他表示，自己很期待稍後接種第二劑。

與此同時，大約590萬劑Moderna的疫苗這個星期開始發放到全國3500個地點，不少醫院的醫護人員周一也開始接種。

聯邦衛生及福利部長Alax Azar表示，加上預計會在這個星期發放的200萬劑Pfizer的疫苗，聯邦當局預計到1月底時,全美約5000萬人已接種。

周日全美有17萬9000多宗新症，比星期六的19萬3千多少，比星期五的25萬多，更是減少接近8萬人。

死亡人數更是從星期五的2,815人，下跌至星期六的2,628人，到急跌至周日的不足1,500人。

住院人數也從星期五的11萬3900多人，減少至昨天的11萬3600多人。

目前全美的新型肺炎確診個案累計迫近1800萬宗，死亡人數就有31萬8300多人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。