美國醫院陸續收到Moderna疫苗 拜登接種Pfizer疫苗

【KTSF 江良慧報導】

第二隻獲FDA批准在美國緊急使用、由Moderna研發的新型肺炎疫苗,周一起陸續抵達美國各地的醫院,預計接近600萬劑疫苗將會在這個星期內被分發到美國超過3千個地點,與此同時,總統當選人拜登周一就接種了Pfizer的疫苗。

拜登周一在特拉華州Newark的一間醫院,挽起衣袖向護士表示,自己已準備好,他也感謝護士照顧新型肺炎病人,說美國人欠他們很多。

說:「我這樣做是要示範公眾在有疫苗時該做好準備,接種疫苗,沒甚麼好擔心的。」

拜登是在妻子之後接種疫苗,他表示,自己很期待稍後接種第二劑。

與此同時,大約590萬劑Moderna的疫苗這個星期開始發放到全國3500個地點,不少醫院的醫護人員周一也開始接種。

聯邦衛生及福利部長Alax Azar表示,加上預計會在這個星期發放的200萬劑Pfizer的疫苗,聯邦當局預計到1月底時,全美約5000萬人已接種。

周日全美有17萬9000多宗新症,比星期六的19萬3千多少,比星期五的25萬多,更是減少接近8萬人。

死亡人數更是從星期五的2,815人,下跌至星期六的2,628人,到急跌至周日的不足1,500人。

住院人數也從星期五的11萬3900多人,減少至昨天的11萬3600多人。

目前全美的新型肺炎確診個案累計迫近1800萬宗,死亡人數就有31萬8300多人。

