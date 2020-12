美國對所有侵犯人權的中國官員實施簽證限制

【KTSF】

美國國務卿蓬佩奧周一宣佈,對所有侵犯人權的中國官員實施簽證限制,他也呼籲立即釋放黎智英等被迫害者。

蓬佩奧的聲明表示,中國威權統治者嚴加限制中國人民言論、信仰、結社與和平集會等自由,美方已清楚表明,不歡迎這些人權侵犯者進到美國,並下決心向中共追究。

蓬佩奧指出,他依據《移民與國籍法》,對負責或涉及壓迫宗教人士、少數民族、異議人士、維權人士、新聞記者、勞工組織者、公民社會組織者,及和平抗議人士的中共官員,實施簽證限制措施,不論他們身在何處,都被禁止入境美國,他們的家人,也可能面臨相同限制措施。

蓬佩奧也敦促中國立即釋放香港民運人士黎智英、中國維權律師許志永、家庭教會牧師王怡、維吾爾學者伊拉姆-土赫提、西藏語言學家扎西文色,以及其他因為行使自身的權利卻被起訴的企業人士。

蓬佩奧呼籲中共尊重中國人民在《世界人權宣言》下應該享有的人權與基本自由。

