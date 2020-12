專家指英國變種病毒已存在數月 疫苗料仍有效

【KTSF 吳宇斌報道】

新變種病毒株引起全球關注,有臨床病毒學家表示,新變種的病毒株已經在英國存在幾個月的時間,但放鬆封鎖措施讓病毒快速傳播,不過專家認為疫苗仍然有效。

萊斯特大學的臨床病毒學家Julian Tang博士說:「這個病毒,這個新變種,已經存在那裡,甚至在封鎖措施之前,但在封鎖措施的時候,病毒無法轉移,因此沒有複製非常多,但當放鬆封鎖措施,病毒就會傳播到民眾身上,因為病毒沒有再被限制在房屋內。」

Tang博士也指出,封閉邊境有助停止新變種病毒株的傳播,不會讓大量的歐洲人受到感染。

另外,Pfizer疫苗較早時獲得歐洲藥品管理局批准使用,疫苗會在相同條例下,同時提供給所有成員國,未來數日會開始分發,成員國最快周日可以開始為國民接種,歐盟也將在下月初審批另一款莫德納疫苗,很多人擔心疫苗是否會失去作用,他就認為疫苗仍然有效。

Tang博士說:「病毒變種我們需要看是否還是一個正常的病毒,我們見到的這個新變種,不是非常特殊,它可能就是在形狀上有輕微的改變。」

Tang博士表示,病毒形狀改變,抗體仍然能夠和病毒結合,並且大部分時間仍然可以中和病毒,而這個新變種的病毒株,並沒有突變成完全改變形狀的蛋白質,因此他認為疫苗仍然能發揮作用。

但由於新變種傳播速度非常快,可能高危人群未來得及接種疫苗,導致醫院可能會爆滿,這個也是各國對英國實施旅遊封鎖措施的原因。

