專家指英國變種病毒已存在數月 疫苗料仍有效

【KTSF 吳宇斌報道】

新變種病毒株引起全球關注，有臨床病毒學家表示，新變種的病毒株已經在英國存在幾個月的時間，但放鬆封鎖措施讓病毒快速傳播，不過專家認為疫苗仍然有效。

萊斯特大學的臨床病毒學家Julian Tang博士說：「這個病毒，這個新變種，已經存在那裡，甚至在封鎖措施之前，但在封鎖措施的時候，病毒無法轉移，因此沒有複製非常多，但當放鬆封鎖措施，病毒就會傳播到民眾身上，因為病毒沒有再被限制在房屋內。」

Tang博士也指出，封閉邊境有助停止新變種病毒株的傳播，不會讓大量的歐洲人受到感染。

另外，Pfizer疫苗較早時獲得歐洲藥品管理局批准使用，疫苗會在相同條例下，同時提供給所有成員國，未來數日會開始分發，成員國最快周日可以開始為國民接種，歐盟也將在下月初審批另一款莫德納疫苗，很多人擔心疫苗是否會失去作用，他就認為疫苗仍然有效。

Tang博士說：「病毒變種我們需要看是否還是一個正常的病毒，我們見到的這個新變種，不是非常特殊，它可能就是在形狀上有輕微的改變。」

Tang博士表示，病毒形狀改變，抗體仍然能夠和病毒結合，並且大部分時間仍然可以中和病毒，而這個新變種的病毒株，並沒有突變成完全改變形狀的蛋白質，因此他認為疫苗仍然能發揮作用。

但由於新變種傳播速度非常快，可能高危人群未來得及接種疫苗，導致醫院可能會爆滿，這個也是各國對英國實施旅遊封鎖措施的原因。

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