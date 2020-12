【KTSF】

南灣聖荷西一個住宅區周一發生槍擊案,事件造成兩人受傷。

槍擊案現場位於聖荷西市Trinity Park Drive,靠近Grand Boulevard。

周一中午過後,警方接獲多人報警,稱聽到住家附近有槍響,警方隨即趕往現場調查,發現有兩人受到槍傷,分別為一男一女,其中男傷者有生命危險,仍在醫院接受救治,另一名女傷者則沒有大礙。

警方尚未證實兩人是否認識,也尚未公布嫌犯資訊。

警方在現場還因為一輛媒體直升機出現干擾,還特地在推特上呼籲要該直升機飛高一點,不要影響警方在現場的調查,隨後直升機便迅速離開。

