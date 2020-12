【有線新聞】

台灣相隔8個多月,再次出現新型肺炎本地感染病例。

30多歲女患者是早前確診新西蘭機師的朋友,當局調查機師潛伏期行蹤時,找出這名密切接觸者,周一採樣檢測、周二確診。

當局說機師沒主動透露曾經與女患者接觸,又說不記得去過哪些地方,調查後發現機師除了與朋友見面,也去過台北的百貨公司及超級市場。

這名機師前天已經有兩名同事確診,都屬於輸入病例。

台灣對上一次出現本地感染是4月中,至今共770人確診、7人死亡。

