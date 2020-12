舊金山北岸區亞裔婦被殺 警拘華裔疑兇

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)北岸區發生兇殺案,一名亞裔女人被殺,警方拘捕了一名67歲華裔男人,並列作家庭暴力案處理。

警方資料顯示,命案現場位於Powell街1800號路段,在華盛頓廣場附近,距離華埠不遠。

警方表示,星期六早上11點左右接報到現場處理一宗家庭暴力案件,警員進入公寓住宅之後,發現女事主不省人事,也沒有呼吸,警員要求救護人員到場,但搶救無效,女事主當場死亡。

警方拘捕了67歲男人Zu Xiao,他面對兇殺的罪名。

死者是一名50歲亞裔女人,警方表示,由於正在調查案件,所以未能公佈死者與疑犯的關係,但按照警方對於家庭暴力的定義,家庭暴力是指疑犯對於親密伴侶的暴力行為,其中包括對於配偶、前夫或前妻、同居伴侶,或有約會關係人士的虐待行為。

舊金山地檢處對本台表示,周一收到這宗案件,地檢處控告疑犯Zu Xiao謀殺,要求扣留他並不准保釋,疑犯將於周二下午首度出庭。

