舊金山北岸區亞裔婦被殺 警拘華裔疑兇

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）北岸區發生兇殺案，一名亞裔女人被殺，警方拘捕了一名67歲華裔男人，並列作家庭暴力案處理。

警方資料顯示，命案現場位於Powell街1800號路段，在華盛頓廣場附近，距離華埠不遠。

警方表示，星期六早上11點左右接報到現場處理一宗家庭暴力案件，警員進入公寓住宅之後，發現女事主不省人事，也沒有呼吸，警員要求救護人員到場，但搶救無效，女事主當場死亡。

警方拘捕了67歲男人Zu Xiao，他面對兇殺的罪名。

死者是一名50歲亞裔女人，警方表示，由於正在調查案件，所以未能公佈死者與疑犯的關係，但按照警方對於家庭暴力的定義，家庭暴力是指疑犯對於親密伴侶的暴力行為，其中包括對於配偶、前夫或前妻、同居伴侶，或有約會關係人士的虐待行為。

舊金山地檢處對本台表示，周一收到這宗案件，地檢處控告疑犯Zu Xiao謀殺，要求扣留他並不准保釋，疑犯將於周二下午首度出庭。

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