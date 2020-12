紐森委任州務卿Alex Padilla接任賀錦麗參議員席位

【KTSF 江良慧報導】

加州州長紐森宣布委任州務卿Alex Padilla,出任賀錦麗當選副總統後空出的聯邦參議員席位,是首次有拉丁美洲裔成為加州的聯邦參議員。

雖然事前被視為接替賀錦麗席位的大熱門,但從紐森發放的這片段可以看到,Padilla還是非常激動,他也不忘提及他來自墨西哥的移民父母多年來辛勤工作,兩人分別是廚師和管家。

現年47歲的Padilla,將會接任完成賀錦麗餘下至2022年的任期,他到時要再次競選連任。

雖然今次委任讓他佔有優勢,但他也可能面對挑戰,因為加州的初選頭二名制度,容許兩名民主黨人在大選中對壘。

Padilla擔任州務卿前,曾經出任州參議員和洛杉磯市議員,Padilla今次的任命,令他成為加州首名拉丁美洲裔國會議員,對加州佔四成人口的拉美裔至為重要。

不過紐森的選擇,同時也等於參議院內不再有非裔女性,因為有一半非洲裔血統的賀錦麗,已經是參議院內唯一的非洲裔女性。

舊金山市長布里德就公開表示不滿,說任命是對非洲裔美國社區、非洲裔美國女性和女性的一次打擊。

