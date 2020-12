搵屋住專題：舊金山Mission區低於市價單位放售

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山Mission區有一個低於市價的公寓單位重新出售,售價不到32萬元,還有一個停車位。

公寓大樓位於16街3256號,附近有很多餐館小店,距離16街Mission捷運站三條街,16街和Church街Muni站一條街。

大樓內有活動室和健身室,重新放售的單位為一睡房單位,面積是753平方英呎,售價約31萬1000元,HOA管理費每月537元,並附帶一個停車位。

單位內沒有洗衣機,但大樓內設有洗衣房,適合中等收入家庭申請。

申請家庭年收入不得超過舊金山收入中位數120%,單身人士不得超過107,600元,兩人家庭最高123,000元。

申請人必須為首次置業人士,並獲得置業者教育講座證書,以及房屋貸款預審批。

申請截止日期為1月8日下午5點,抽籤時在舊金山居住,或工作的申請人會獲得優先。

申請詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HltIQUAZ

中文申請表:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HltIQUAZ/apply-welcome/overview

