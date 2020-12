【KTSF】

夏威夷大島發生火山噴發,持續了約一個小時,蒸氣和火山灰沖入大氣層。

美國地質研究所(USGS)星期日拍攝的片段顯示,熔岩向下流入火山口,SGS表示,噴發點在Kilauea峰頂火山口內。

火山口名為Halemaumau,位於夏威夷火山國家公園內,在2018年的一次火山噴發之前,該地一直是一片熔岩湖。

國家氣象局的專家表示,熔岩與火山口內部積聚的一潭水相互作用,會引起爆炸,這導致火山短暫但強力的噴發。

