灣區華人過冬至 南北方各有特色（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

周一是冬至，吃湯圓成了廣泛流傳的習俗，南北方差異也很大，北方吃餃子，廣東人則吃燒臘，各有特色。

冷颼颼的天氣，這時候來碗熱滾滾的湯圓最棒了，近年來湯圓口味日新月異，除了傳統的芝麻花生，現在又多了抹茶、草莓、巧克力湯圓，就連湯圓都有鹹湯圓甜湯圓之爭，口味當然因人而異，就連老外也想嘗鮮。

灣區居民Robin說：「是冬至，我們想買一些應景品，我不知道由來，但知道有這麼一回事，我通常在舊金山，有很多華人，常跟他們在一起，（你有吃過嗎？）沒有，我吃過芝麻球，但還沒試過湯圓。」

冬至這天大家都知道吃湯圓，但是廣東人還會特別加菜，吃甚麼呢？吃燒臘。

說：「廣東廣西都是這樣，因為我們冬至大過年，比年還要大，所以有這個習俗，吃湯圓吃白切雞燒鴨這些，大家團聚在一起，比過年還要快樂。」

說：「我今天買雞來拜神，XXX。」

冬至是傳統節日，XXXXX各個吃湯圓。」

冬至這天，大多數廣東人都有「加菜」，吃冬至肉的風俗，其中燒臘就是廣東人冬至餐桌傳統食品，這間位於Milbrae的燒臘店，周一就大排長龍，由於居家令，餐館只准外賣，堂食關閉，去年的此時，餐館可是高朋滿座。

有顧客表示，冬至也是全家團圓日子，今年只能自己過。

說：「去年大肆慶祝，好多節目，今年就一個人家庭，不能有兩個家庭，所以子女分開來。」

冬至這天黑夜最長，白晝最短，所以古人將這「陰陽之日」，視為迎接陽氣的日子，重要性比其他節氣高，甚至好比過年，所以冬至也有「亞歲」別稱，吃湯圓代表甚麼呢？又長了一歲。

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