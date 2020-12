灣區華人過冬至 南北方各有特色（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

周一是冬至,吃湯圓成了廣泛流傳的習俗,南北方差異也很大,北方吃餃子,廣東人則吃燒臘,各有特色。

冷颼颼的天氣,這時候來碗熱滾滾的湯圓最棒了,近年來湯圓口味日新月異,除了傳統的芝麻花生,現在又多了抹茶、草莓、巧克力湯圓,就連湯圓都有鹹湯圓甜湯圓之爭,口味當然因人而異,就連老外也想嘗鮮。

灣區居民Robin說:「是冬至,我們想買一些應景品,我不知道由來,但知道有這麼一回事,我通常在舊金山,有很多華人,常跟他們在一起,(你有吃過嗎?)沒有,我吃過芝麻球,但還沒試過湯圓。」

冬至這天大家都知道吃湯圓,但是廣東人還會特別加菜,吃甚麼呢?吃燒臘。

說:「廣東廣西都是這樣,因為我們冬至大過年,比年還要大,所以有這個習俗,吃湯圓吃白切雞燒鴨這些,大家團聚在一起,比過年還要快樂。」

冬至這天,大多數廣東人都有「加菜」,吃冬至肉的風俗,其中燒臘就是廣東人冬至餐桌傳統食品,這間位於Milbrae的燒臘店,周一就大排長龍,由於居家令,餐館只准外賣,堂食關閉,去年的此時,餐館可是高朋滿座。

有顧客表示,冬至也是全家團圓日子,今年只能自己過。

說:「去年大肆慶祝,好多節目,今年就一個人家庭,不能有兩個家庭,所以子女分開來。」

冬至這天黑夜最長,白晝最短,所以古人將這「陰陽之日」,視為迎接陽氣的日子,重要性比其他節氣高,甚至好比過年,所以冬至也有「亞歲」別稱,吃湯圓代表甚麼呢?又長了一歲。

