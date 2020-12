舊金山中領館周三起僅接受灣區4機構檢測結果

【KTSF 萬若全報導】

從12月23日0時起,中國駐舊金山總領事館將只接受特定的檢測機構出具的新冠狀病毒核酸血清IgM抗體檢測結果。

灣區有四家指定機構,兩家在聖荷西,兩家在舊金山,位於聖荷西的是Apostle Diagnostics和TargetDx Laboratory,位於舊金山的是My Doctor Medical Group,還有華埠的東華醫院。

中領館將就此每起申請向檢測機構核實,申請人須同意並授權檢測機構向中領館公佈檢測結果等個人信息,配合中領館核查工作,以利盡快完成審核。

中領館再次提醒,受制於多方因素,甚至提供來自公佈檢測機構的報告,仍然可能無法獲發健康碼,所以強烈建議”非必要,非緊急,不旅行”,並請在完成檢測採樣後進行居家隔離,不隨意外出,如登機前出現疑似症狀,取消行程及時檢測就醫。

中領館還表示,會對這些機構進行動態跟踪,並根據實際需要,對檢測機構進行不定期增減。

詳細的檢測機構住址電話及網址,請點擊:

http://www.chinaconsulatesf.org/chn/zytz/t1841455.htm

http://www.chinaconsulatesf.org/chn/zytz/P020201222496424866845.pdf

