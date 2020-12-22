加州暫未出現英國變種病毒 考慮要求英國入境旅客強制隔離（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

加州宣布已經收到部分由Moderna藥廠研發的新冠狀病毒疫苗，而針對英國出現的變種新型冠狀病毒，州長紐森表示，加州未有類似個案，不過州府正考慮要求從英國入境的旅客強制隔離。

變種的新型冠狀病毒肆虐英國，州長紐森表示，加州過去一個月，每日都會分析近萬個檢測樣本，看看病毒有沒有出現變異，至今加州仍未發現這種情況。

不過為了保護本地居民，加州正考慮要求從英國入境的旅客強制隔離，紐森就希望聯邦政府可以效法其他國家先作出行動。

紐森說：「過去48小時，我們與航空公司及州內所有持份者商討，我們正研究，但尚未落實要求入境的英國旅客採取隔離措施。」

加州衛生部長Mark Ghaly醫生指，病毒變異是常見的情況。

根據現有的病例顯示，感染變種病毒的患者，病徵並沒有比較嚴重，但之所以擔心，是變種病毒傳播率更快。

Ghaly表示，州府正密切留意情況，並準備好應對任何變異的個案。

Ghaly說：「當人接觸到變異病毒時，代表你會比現在的病毒更容易受感染，因此我們擔心。」

加州過去一日新增37,892宗確診，累計186萬多宗，確診率仍然高企，達12%，另外再多83人死亡，過去14天，已經多2,751人死於新冠病毒。

紐森表示，雖然過去幾天的確診比率數字上稍稍有下降的跡象，但仍要觀察多一段時間才知道疫情是否有放緩。

在ICU床位方面，全州剩下2.5%，住院人數超過17,000人，再創新高，San Joaquin Valley及南加州的床位仍然爆滿，灣區有13.7%的容量比前一天輕微增加。

全加州只有北加州不需要執行新一輪的居家令，至於灣區及Sacramento要延長居家令的機會都較高。

紐森說：「根據所有數據及趨勢，很大機會延長居家令，如果大家記得，這個命令是長達三星期。」

在疫苗方面，紐森透露，加州首輪有31個醫療設施會收到Moderna疫苗，當中21個周一已經收到，大約有11萬劑。

至於Pfizer疫苗，本星期再有多23萬3千劑送到加州，總計有超過56萬劑，過去一星期，全州接種了超過7萬劑Pfizer疫苗。

此外，紐森的團隊有一名職員確診，令他又再居家隔離中，紐森指出，聖誕假期不會外遊，將在工作中度過，但他4個子女會在家製造節日氣氛。

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