加州暫未出現英國變種病毒 考慮要求英國入境旅客強制隔離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州宣布已經收到部分由Moderna藥廠研發的新冠狀病毒疫苗,而針對英國出現的變種新型冠狀病毒,州長紐森表示,加州未有類似個案,不過州府正考慮要求從英國入境的旅客強制隔離。

變種的新型冠狀病毒肆虐英國,州長紐森表示,加州過去一個月,每日都會分析近萬個檢測樣本,看看病毒有沒有出現變異,至今加州仍未發現這種情況。

不過為了保護本地居民,加州正考慮要求從英國入境的旅客強制隔離,紐森就希望聯邦政府可以效法其他國家先作出行動。

紐森說:「過去48小時,我們與航空公司及州內所有持份者商討,我們正研究,但尚未落實要求入境的英國旅客採取隔離措施。」

加州衛生部長Mark Ghaly醫生指,病毒變異是常見的情況。

根據現有的病例顯示,感染變種病毒的患者,病徵並沒有比較嚴重,但之所以擔心,是變種病毒傳播率更快。

Ghaly表示,州府正密切留意情況,並準備好應對任何變異的個案。

Ghaly說:「當人接觸到變異病毒時,代表你會比現在的病毒更容易受感染,因此我們擔心。」

加州過去一日新增37,892宗確診,累計186萬多宗,確診率仍然高企,達12%,另外再多83人死亡,過去14天,已經多2,751人死於新冠病毒。

紐森表示,雖然過去幾天的確診比率數字上稍稍有下降的跡象,但仍要觀察多一段時間才知道疫情是否有放緩。

在ICU床位方面,全州剩下2.5%,住院人數超過17,000人,再創新高,San Joaquin Valley及南加州的床位仍然爆滿,灣區有13.7%的容量比前一天輕微增加。

全加州只有北加州不需要執行新一輪的居家令,至於灣區及Sacramento要延長居家令的機會都較高。

紐森說:「根據所有數據及趨勢,很大機會延長居家令,如果大家記得,這個命令是長達三星期。」

在疫苗方面,紐森透露,加州首輪有31個醫療設施會收到Moderna疫苗,當中21個周一已經收到,大約有11萬劑。

至於Pfizer疫苗,本星期再有多23萬3千劑送到加州,總計有超過56萬劑,過去一星期,全州接種了超過7萬劑Pfizer疫苗。

此外,紐森的團隊有一名職員確診,令他又再居家隔離中,紐森指出,聖誕假期不會外遊,將在工作中度過,但他4個子女會在家製造節日氣氛。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。