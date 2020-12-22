疫情無阻灣區房價上漲 獨棟屋尤其搶手（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

在經濟不景氣，疫情擴散等不利因素下，灣區的房價居然逆勢上漲，獨棟房屋價格在秋天躍升至新紀錄水平，多數縣的房屋中位價都超過了100萬美元。

灣區房價還有上漲空間，主要原因是獨立房屋庫存很少，加上利息創歷史新低，都是造成搶購的原因。

根據DQNews，還有CoreLogic，10月份灣區房屋中位數銷售價格上漲了近15％，達到982,000美元，獨戶房屋銷售數量比去年10月增長了20％以上。

專家分析，由於利息低，加上疫情期間遠距上班，讓千禧世代提前踏進房地產市場，Lake Tahoe還有南加州Big Bear渡假屋也十分搶手。

因為在家時間多了，想要有較大的後院，較大的辦公室，以方便視訊會議，所以郊區的房屋特別搶手。

Contra Costa縣上升17%，中位價來到75萬，Santa Clara縣上升16.5%，134萬，San Mateo縣上漲12%，中位價是157萬。

向來高需求高房價的舊金山受到疫情影響，價格和銷售都受影響，獨立房屋價格只上漲1%，中位價是157萬，共度公寓價格持續下滑，東灣Alameda縣則沒有提供數據。

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