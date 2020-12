疫情無阻灣區房價上漲 獨棟屋尤其搶手（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在經濟不景氣,疫情擴散等不利因素下,灣區的房價居然逆勢上漲,獨棟房屋價格在秋天躍升至新紀錄水平,多數縣的房屋中位價都超過了100萬美元。

灣區房價還有上漲空間,主要原因是獨立房屋庫存很少,加上利息創歷史新低,都是造成搶購的原因。

根據DQNews,還有CoreLogic,10月份灣區房屋中位數銷售價格上漲了近15%,達到982,000美元,獨戶房屋銷售數量比去年10月增長了20%以上。

專家分析,由於利息低,加上疫情期間遠距上班,讓千禧世代提前踏進房地產市場,Lake Tahoe還有南加州Big Bear渡假屋也十分搶手。

因為在家時間多了,想要有較大的後院,較大的辦公室,以方便視訊會議,所以郊區的房屋特別搶手。

Contra Costa縣上升17%,中位價來到75萬,Santa Clara縣上升16.5%,134萬,San Mateo縣上漲12%,中位價是157萬。

向來高需求高房價的舊金山受到疫情影響,價格和銷售都受影響,獨立房屋價格只上漲1%,中位價是157萬,共度公寓價格持續下滑,東灣Alameda縣則沒有提供數據。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。