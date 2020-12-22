不理官員勸諭 舊金山國際機場有大批旅客外遊（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區有超過22萬1千宗確診，死亡人數近22,750人，雖然各縣市已經提前呼籲民眾聖誕節期間留在家中，不要外遊，但過去一個星期，舊金山（三藩市）國際機場仍然有很多旅客進出。

雖然沒有疫情前繁忙，但舊金山國際機場的人流都不少。

機場表示，過去的星期五及星期六，旅客人數比平日多了一倍，大約有76,000人經機場出入境，僅次於感恩節前的周末，當時有約82,000名。

而全美過去的周末每天有超過100萬人出行，越接近聖誕節，外遊的人越多。

來自鳳凰城的旅客Mike Epson說：「我的家人在這裡，我在外州工作，因此我要回來探家人，不然我就要自己過，要保障自己的安全，帶消毒搓手液，隨時都戴口罩。」

另外亦有曾經確診的學生由聖地牙哥州大回灣區與家人團聚。

聖地牙哥州大學生Aly Sweeney說：「我們在大學曾經確診，經歷過整個過程以及隔離，因此我們是安全，可以坐飛機，我們檢測呈陰性，當然我們想保障家人安全，盡量戴口罩。」

灣區Santa Clara縣及San Mateo縣的ICU床位已經爆滿，舊金山衛生局請求民眾留在家過節，不要與非同住親友聚會。

另外，不少剛到達舊金山的旅客都不知道市府針對從灣區以外入境的旅客，要強制隔離10天的命令，命令上星期五已經生效。

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