不理官員勸諭 舊金山國際機場有大批旅客外遊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區有超過22萬1千宗確診,死亡人數近22,750人,雖然各縣市已經提前呼籲民眾聖誕節期間留在家中,不要外遊,但過去一個星期,舊金山(三藩市)國際機場仍然有很多旅客進出。

雖然沒有疫情前繁忙,但舊金山國際機場的人流都不少。

機場表示,過去的星期五及星期六,旅客人數比平日多了一倍,大約有76,000人經機場出入境,僅次於感恩節前的周末,當時有約82,000名。

而全美過去的周末每天有超過100萬人出行,越接近聖誕節,外遊的人越多。

來自鳳凰城的旅客Mike Epson說:「我的家人在這裡,我在外州工作,因此我要回來探家人,不然我就要自己過,要保障自己的安全,帶消毒搓手液,隨時都戴口罩。」

另外亦有曾經確診的學生由聖地牙哥州大回灣區與家人團聚。

聖地牙哥州大學生Aly Sweeney說:「我們在大學曾經確診,經歷過整個過程以及隔離,因此我們是安全,可以坐飛機,我們檢測呈陰性,當然我們想保障家人安全,盡量戴口罩。」

灣區Santa Clara縣及San Mateo縣的ICU床位已經爆滿,舊金山衛生局請求民眾留在家過節,不要與非同住親友聚會。

另外,不少剛到達舊金山的旅客都不知道市府針對從灣區以外入境的旅客,要強制隔離10天的命令,命令上星期五已經生效。

