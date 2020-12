【有線新聞】

即將離任的美國司法部長巴爾表示,不會委任特別檢察官,調查總統當選人拜登兒子稅務的事。

還有兩日便離任的巴爾出席最後一場記者會,在多項議題與特朗普總統唱反調。

提到調查拜登兒子亨特的稅務問題時,形容目前的調查專業,他沒理由、亦無計劃委任特別檢察官獨立調查事件。

巴爾又說他無意派人調查今屆大選,重申無發現系統性、大規模舞弊。

在近期政府機構遭黑客入侵事件,巴爾亦與特朗普意見有不同,認為黑客是來自俄羅斯、而非中國。

