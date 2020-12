Millbrae富國銀行疑有員工確診 但沒通知客戶（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

富國銀行分行有匿名員工向本台透露,該分行在過去三星期,有兩名員工確診新型肺炎,但是公司並無通知相關客戶,也沒有關閉。

該名不願意透露身份的富國銀行員工表示,Millbrae分行在三星期前,有第一名同事確診新型肺炎,周四再有一人確診,但是銀行仍然照常營業,他又認為公司事後並無徹底消毒清潔。

他非常擔心公司的防疫措施做得不好。

匿名員工說:「你不會知道該位同事病發時,他星期二仍然在上班,接觸過好多不同客戶,這些客戶每日來過銀行,可能會傳染開去,(公司)是否有責任通知客戶?如果該幾日接觸過該同事的話,是否應該要去檢測會比較安全?」

該名員工又指,他們有向人事部反映,人事部的回應是說,公司有跟足聯邦疾控中心(CDC)的防疫指引。

匿名員工說:「(公司說)你想去做檢測的話,可以去驗,你也可以自行隔離,但是公司不會補貼這段時間,例如做檢測要自己請假,如果你要自我隔離,一是放無薪假,一是用自己的薪假。」

他又表示,聽聞中半島其他富國銀行的分行都曾有員工確診,但有些分行都仍照常營業,直至有人舉報才關閉。

匿名員工說:「為何公司好像不顧員工安全?我跟家人住,家裡有老人,老實說不知怎麼辦。」

富國銀行發言人回應指,他們得知該分行員工確診消息之後,已經做了徹底消毒清潔,他又表示,為了保障客戶安全,實施了一系列措施,例如要求客戶事先預約、在櫃台使用透明膠板、要求客戶和員工、保持社交距離以及戴口罩等。

