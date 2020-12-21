Millbrae富國銀行疑有員工確診 但沒通知客戶（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

富國銀行分行有匿名員工向本台透露，該分行在過去三星期，有兩名員工確診新型肺炎，但是公司並無通知相關客戶，也沒有關閉。

該名不願意透露身份的富國銀行員工表示，Millbrae分行在三星期前，有第一名同事確診新型肺炎，周四再有一人確診，但是銀行仍然照常營業，他又認為公司事後並無徹底消毒清潔。

他非常擔心公司的防疫措施做得不好。

匿名員工說：「你不會知道該位同事病發時，他星期二仍然在上班，接觸過好多不同客戶，這些客戶每日來過銀行，可能會傳染開去，（公司）是否有責任通知客戶？如果該幾日接觸過該同事的話，是否應該要去檢測會比較安全？」

該名員工又指，他們有向人事部反映，人事部的回應是說，公司有跟足聯邦疾控中心（CDC）的防疫指引。

匿名員工說：「（公司說）你想去做檢測的話，可以去驗，你也可以自行隔離，但是公司不會補貼這段時間，例如做檢測要自己請假，如果你要自我隔離，一是放無薪假，一是用自己的薪假。」

他又表示，聽聞中半島其他富國銀行的分行都曾有員工確診，但有些分行都仍照常營業，直至有人舉報才關閉。

匿名員工說：「為何公司好像不顧員工安全？我跟家人住，家裡有老人，老實說不知怎麼辦。」

富國銀行發言人回應指，他們得知該分行員工確診消息之後，已經做了徹底消毒清潔，他又表示，為了保障客戶安全，實施了一系列措施，例如要求客戶事先預約、在櫃台使用透明膠板、要求客戶和員工、保持社交距離以及戴口罩等。

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