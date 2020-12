【有線新聞】

有報道指,美國國會將撥款19億美元,資助當地電訊商更換華為及中興的設備。

路透社引述消息指,這筆撥款已納入新一輪9000億美元疫情紓困方案,主要補償對象是用戶少於200萬的電訊公司,其次是用戶少於1000萬的公司。

報道指國會同時會通過32億美元撥款,為低收入家庭提供上網補助。

美國聯邦通訊委員會今年6月將兩間中國電訊設備商華為和中興,列作威脅美國國安企業,禁止當地公司動用政府補助購買其設備。

