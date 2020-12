【有線新聞】

美國至今超過55萬人接種新型肺炎疫苗,疾控中心公布第二批接種疫苗的人士。

疾控中心一個委員會通過下一批安排75歲或以上長者、消防員、教師、郵差、公共交通司機和超市員工等人士接種新型肺炎疫苗,共五千萬人。

第三批接種疫苗的會是65至74歲人士,及患有癡肥或癌症等染病死亡風險較高的16至64歲人士,共1.4億人。

另外,田納西州一名護士上星期接種疫苗後暈倒,該護士向傳媒證實自己患病,感到痛楚時,偶爾會頭暈,當局認為她接受注射後暈倒未必是疫苗的不良反應。

