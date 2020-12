歐洲多國對英國實施入境限制 防新變種病毒散播

【有線新聞】

英國的新變種新型冠狀病毒蔓延至丹麥、意大利等地,法德等十多個歐盟國家對英國「封關」,歐盟稍後開會商討是否一刀切禁止英國與歐盟成員國的人員來往,英國首相約翰遜同日召開緊急會議應對。

倫敦希思羅機場周日晚擠滿人,數以百計乘客希望趁「禁飛」前趕乘「尾班機」,離境大堂大排長龍。

多佛爾港是英國最接近法國的港口,每日處理近萬個貨櫃,不少貨櫃車司機抵達後才得知港口關閉,掉頭回程。

運輸大臣夏博思說港口關閉暫時對物流及供應鏈沒有太大影響,會繼續與法國溝通,希望盡快撤銷禁令。

歐洲多國相繼對英國實施入境限制,其中法國暫時最嚴格,周一凌晨起48小時內禁止所有來自英國的海陸空交通,英法隧道關閉,兩國貨運暫停。

歐盟另一巨頭德國同一時間起禁止英國客機降落,貨機不受影響。意大利停飛來往兩地航班至明年1月6日,措施有效期最長,同時禁止過去兩周到過英國的人士入境,最先宣布停飛航班等禁令的荷蘭,措施有效期暫時維持至元旦。

英國來往比利時及荷蘭的歐洲之星列車暫停服務,愛爾蘭、比利時等亦不准來自英國的旅客入境。

預計「封關」措施將顯著影響貨物流通,威脅英國國內食物及疫苗供應。雖然必需品送遞不受禁令所限,但歐盟國家供應商可能會考慮到車隊進入英國送貨後,回程遇上阻滯,而暫時停止出口貨物到英國。

多國在短時間內同時對同一國家推出嚴格限制措施,因為英國變種新型冠狀病毒傳染力高七成,而且開始傳開去。

世衛指丹麥有9宗個案與變種病毒有關,意大利、荷蘭、澳洲都有通報類似病例。

