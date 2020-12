美國數百萬民眾不理專家建議 疫情下仍外遊

【KTSF】

加州周日新增46,000多宗確診,累計超過185萬宗,再多161人死亡,聖誕節及新年即將來臨,雖然政府及不少專家都呼籲民眾今年留在家中,不要與非同住親友聚會,但數據顯示,過去的周末,全美連續兩天有超過100萬人次經機場離境。

聯邦運輸安全管理局表示,過去的星期五及六,連續兩天錄得超過100萬人次出境外遊,正值疫情嚴峻時期,不少醫療專家都強烈建議民眾不要外遊。

CDC在感恩節前一星期亦曾發出警告,呼籲民眾留在家中過節,不過節日過後,全國疫情到現在仍持續惡化,沒有放緩的跡象。

聯邦衛生部部長Jerome Adams醫生表示,疫苗的確為控制疫情帶來希望,但要防止更多人染疫死亡,他希望大家必須做足防疫措施,今年過節,只與同住的親友慶祝。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生亦同意,他指出,如非必要,無人想在節日期間封城,但實在疫情來到非常關鍵的時刻,雖然有兩種疫苗獲批緊急使用,但全國的疫情依然未有改善。

專家都表示,大家必須繼續保持警覺。

不過衛生部部長Adams醫生都知道,總是有人不聽勸告,因此他表示,如果與非同住家人聚會,尤其是沒有戴口罩的情況,局方建議民眾在聚會後4到5天去做一次檢測,而且在外遊前亦要做檢測。

Adams醫生亦提醒,如果真的要聚會,盡量在室外,空氣流通的環境進行,確保現場有足夠的消毒搓手液,希望明年這個時候,大家能夠重過正常生活。

