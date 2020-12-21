美國數百萬民眾不理專家建議 疫情下仍外遊

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加州周日新增46,000多宗確診，累計超過185萬宗，再多161人死亡，聖誕節及新年即將來臨，雖然政府及不少專家都呼籲民眾今年留在家中，不要與非同住親友聚會，但數據顯示，過去的周末，全美連續兩天有超過100萬人次經機場離境。

聯邦運輸安全管理局表示，過去的星期五及六，連續兩天錄得超過100萬人次出境外遊，正值疫情嚴峻時期，不少醫療專家都強烈建議民眾不要外遊。

CDC在感恩節前一星期亦曾發出警告，呼籲民眾留在家中過節，不過節日過後，全國疫情到現在仍持續惡化，沒有放緩的跡象。

聯邦衛生部部長Jerome Adams醫生表示，疫苗的確為控制疫情帶來希望，但要防止更多人染疫死亡，他希望大家必須做足防疫措施，今年過節，只與同住的親友慶祝。

傳染病學專家Anthony Fauci醫生亦同意，他指出，如非必要，無人想在節日期間封城，但實在疫情來到非常關鍵的時刻，雖然有兩種疫苗獲批緊急使用，但全國的疫情依然未有改善。

專家都表示，大家必須繼續保持警覺。

不過衛生部部長Adams醫生都知道，總是有人不聽勸告，因此他表示，如果與非同住家人聚會，尤其是沒有戴口罩的情況，局方建議民眾在聚會後4到5天去做一次檢測，而且在外遊前亦要做檢測。

Adams醫生亦提醒，如果真的要聚會，盡量在室外，空氣流通的環境進行，確保現場有足夠的消毒搓手液，希望明年這個時候，大家能夠重過正常生活。

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