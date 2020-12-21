疫情重創舊金山華埠經濟 商戶向市長發信求助

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疫情爆發至今超過9個月，重創舊金山（三藩市）華埠的生意，不少小商業都擔心捱不到疫情完結，多間社區組織向市長布里德發聯合公開信，希望市府撥款拯救華埠。

在華埠有超過100年歷史的三和餐館，在疫情爆發後，如果餐館要送外賣，基本上只有老闆之一的何繼彤獨力在煮菜。

餐館另一名老闆李德志表示，今年年初，三和已經用盡聯邦政府發放的PPP小商業貸款，他們曾經向市府申請至少另外3項援助計劃，但都沒有被選中。

就算在聖誕前夕，華埠街道上的行人寥寥可數，不少商戶寧願關門不做生意。

上星期，華埠9個社區組織向市長布里德發信，要求市府撥款拯救華埠的經濟，與9月份市府曾向拉美裔社區撥款2800萬元的計劃類似。

華埠商人協會的Betty Louie表示，知道市府出現財赤，但為什麼市府仍能撥款給拉美裔社區，而華埠沒有呢？

公開信中請求市府撥出530萬去幫助商戶支付員工的薪金，另外兩百萬去刺激當地旅遊業。

市長辦公室回應指，正商討一個時間，安排市長與華埠社區組織會面，有消息指會面將於本星期進行。

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