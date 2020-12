疫情重創舊金山華埠經濟 商戶向市長發信求助

【KTSF】

疫情爆發至今超過9個月,重創舊金山(三藩市)華埠的生意,不少小商業都擔心捱不到疫情完結,多間社區組織向市長布里德發聯合公開信,希望市府撥款拯救華埠。

在華埠有超過100年歷史的三和餐館,在疫情爆發後,如果餐館要送外賣,基本上只有老闆之一的何繼彤獨力在煮菜。

餐館另一名老闆李德志表示,今年年初,三和已經用盡聯邦政府發放的PPP小商業貸款,他們曾經向市府申請至少另外3項援助計劃,但都沒有被選中。

就算在聖誕前夕,華埠街道上的行人寥寥可數,不少商戶寧願關門不做生意。

上星期,華埠9個社區組織向市長布里德發信,要求市府撥款拯救華埠的經濟,與9月份市府曾向拉美裔社區撥款2800萬元的計劃類似。

華埠商人協會的Betty Louie表示,知道市府出現財赤,但為什麼市府仍能撥款給拉美裔社區,而華埠沒有呢?

公開信中請求市府撥出530萬去幫助商戶支付員工的薪金,另外兩百萬去刺激當地旅遊業。

市長辦公室回應指,正商討一個時間,安排市長與華埠社區組織會面,有消息指會面將於本星期進行。

