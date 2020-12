港府禁英國載客航班來港 英國抵港人士須延長檢疫至21日

【有線新聞】

香港特區政府宣布為堵截英國變種病毒流入香港,周一晚午夜起禁止所有英國載客航班來港,由英國抵港的人在酒店檢疫14天後,要在家隔離多7天,才可自由活動。港大分析如果英國變種病毒流入香港,會推高病毒的即時繁殖率,令疫情難以受控。

英國出現病毒變種,正值不少留學生回港過節,特區政府形容香港疫情去到最嚴峻時刻,決定午夜開始禁止所有英國載客航班抵港。

食物及衞生局局長陳肇始說:「過去我們從來沒有對任何地區實施這樣嚴厲的規定,但我們認為這次英國的變種病毒來勢洶洶,實在有必要從源頭堵截。」

禁令是針對所有14日內曾在英國逗留多過兩小時的人,特區政府會修例,無論在哪個國家登機、轉機,航空公司都要確保乘客符合條件。

至於由英國回來、已經抵港正檢疫的人,如果是12月2日或之後到,就要在14日酒店檢疫後,留家或者在酒店隔離多7日,第19或20日要再去社區中心做檢測,但只可乘的士或私家車出去,沒強制規定記低的士車牌。

陳肇始說:「實際上要在21日後才可自由活動。」下一步行政會議會修例,英國到港人士強制檢疫期會延長至21日。

措施收緊到這樣嚴厲,是因為這種變異「501Y」,雖然不會令病情加重,但傳播力高七成。

港大醫學院院長梁卓偉說:「右邊(圖解)開了蓋,令病毒較容易像一條鎖匙,可以插入去,令(病毒)可以插入細胞內。」

梁卓偉指跳舞群組高峰期,香港的病毒即時繁殖率去到3,很艱難先壓回到近日0.8。

梁卓偉說:「如果真的進入香港,現狀來說,可能只是因為基因突變,可能將香港的即時繁殖率推高至1.42。現時是疫情開始慢慢受控,會突然增長,或令疫情逆轉。」

過去14天,由英國來港的人有18宗確診,樣本已送到港大實驗室做基因分析,最快本星期尾知道有沒有變種。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。