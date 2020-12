【KTSF】

位於南灣Milpitas的大型室內特賣場Outlet Great Mall,周六下午發生開槍事件,有一名男子中槍送院,警方表示,初步懷疑中槍男子的槍傷是自己造成。

警方周日公布的最新消息指,中槍男子是自己打傷自己,他並不是槍擊案的受害人。

案發在周六下午5時15分,商場裡多人聽到槍聲然後報警,不少來購物的市民及店員都慌忙逃生。

有目擊者表示,見到很多人不斷逃跑,亦有跌倒,情況混亂,亦有人躲在店舖的貨倉裡,當時商場裡有很多前來購物的民眾。

另有目擊者指,在Nike附近傳來多下槍聲,至少一名男子中槍送院,警方到場後,逐間店舖搜查,並用4小時疏散商場裡所有人及清場。

警方指,案件仍在調查當中,有案件資料人士請與警方聯絡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。