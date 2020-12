加州就業發展局前員工涉詐騙失業金被捕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一名在2018年遭加州就業發展局(EDD)辭退的前員工,涉嫌提交不實的失業金申請,在週二遭聯邦逮捕,被控失業金詐欺罪名,遭到冒用的身分還包括聯邦參議員范士丹。

聯邦檢控官宣布,在近期針對加州失業金詐騙案的調查有新的進展,週二逮捕43歲、已在2018年被辭退的EDD前員工Andrea Gervais,她被控失業金詐欺罪名。

聯邦調查人員發現,至少有200萬詐領失業金的申請,都是位於Roseville的同一地址,而且都跟Gervais有關,其中部分申領成功。

聯邦檢控官McGregor Scott說:「在一百件申請案中,有12件獲得支付超過20萬失業金福利,付給Gervais在Roseville的住址,以美國銀行現金轉帳卡的形式。」

其中有21,000元的失業金寄到Roseville同一地址,但名字和社交號碼卻是聯邦參議員范士丹,范士丹卻完全不知情。

美國銀行的多個ATM提款機,拍攝到嫌犯持失業金現金轉帳卡去領錢的照片,包括冒名范士丹的卡片,也有領錢紀錄。

加州自今年3月以來已經處理1600萬件申請,發出超過1100億元疫情失業金,不過獲得州府合約、負責有關業務的美國銀行,到上週告訴州議員,發現345,000個問題帳號,金額超過20億元,共和黨籍的加州州眾議員Jim Patterson認為,問題還會擴大。

Patterson說:「我認為現在才剛開始看到事跡敗露出來,恐怕是加州歷史上最大的詐騙案之一,之所以能夠發生,不是EDD串謀就是不適任。」

除了Gervais,另外還有3名婦女也因涉嫌類似案件被捕,其中有一人是監獄囚犯,詐領金額為295,000元。

對此,EDD以新聞稿回應稱,EDD已經加強對詐騙的偵測和預防,確保有效的申請人能及時領到失業福利,並配合執法部門調查,追究詐騙者責任。

