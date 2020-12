疫情下聖誕老人如何在遵守社交距離下與小孩互動

【KTSF】

不管疫情多麼嚴重,聖誕老人仍如約而至,不過他也要遵守社交距離的規定。

臨近聖誕節,全國的商場都設立了聖誕裝飾,但因為疫情關係,今年和聖誕老人的互動和以往大不同。

現在已經看不到長長的等候合照的隊伍,民眾改為提前預約,每次接待下一批客人時,都要經過嚴格的消毒程序,有的聖誕老人還要求進行每星期一次的病毒檢測。

為了與客人保持6尺的社交距離,有些聖誕老人只能呆在一大堆禮物後面,而有些就只能出現在大屏幕上,更有聖誕老人被安排坐在透明膠板後面。

對於這些改變,無論是聖誕老人還是客人,都需要多一些時間來適應。

聖誕老人表示,以往他會與小孩擁抱和擊掌,並靠在一起拍照,雖然在疫情期間無法和民眾近距離互動,但仍能為大家帶來歡樂。

有家長表示,之所以帶著孩子來現場,是因為以往每年都會參與和聖誕老人拍照的活動,希望延續這一傳統,不要因疫情而中斷。

而在紐約皇后區,以往聖誕老人會將捐贈的玩具送給生病的小童,或孤兒院的孩子,疫情期間,有聖誕老人發揮創意,讓孩子們在安全距離觀看他製作聖誕禮物的過程。

聖誕老人說:「我非常懷念孩子們看著我製作聖誕禮物時眼睛裡發出的光芒,快樂是掩藏不住的,在這樣特殊的時期,我們希望能給大家帶來希冀,讓孩子們知道聖誕不會消失。」

