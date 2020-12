國會兩黨通過紓困方案 包括直接派錢

【KTSF 張麗月報導】

新一輪總值接近9千億元的疫情紓困方案已經得到國會參眾兩院表決通過,紓困方案包含直接派錢,以及延長聯邦失業紓困金,財長表示,民眾最快下星期開始就可以收到紓困派錢,有關新一輪紓困方案的主要內容。

新的疫情紓困方案,主要內容包括大部份人可獲派錢,最多600元,派錢多少要視乎收入而定,根據報稅表上經過扣減後的AGI,年收入超過9.9萬元的人,以及成年的依靠人,就沒有資格拿到這些現金,成年人600元,小孩也有600元,例如一家四口就可以拿到2,400元。

派錢的方式就好像上次一樣,財長Steve Mnuchin表示,下星期開始,民眾就可以見到紓困派錢。

聯邦失業紓困金每星期300元,可以延長申領11星期,最快可以在聖誕節後發放,估計有1,200萬人受惠。

此外,紓困法案也延長全國的租客迫遷還款期限多一個月至1月底,法案建議,提供250億元緊急援助給租客。

對商業的援助也可獲撥款3,250億元救助,當中包括對小商業的薪資保障計劃PPP獲撥款2,750億元,小商業可以在PPP計劃中扣減營運的開支。

運輸業獲得撥款450億元,當中包括州府的運輸部門和Amtrak。

820億元撥給學校,690億撥作疫苗分發,220億元給州政府進行病毒追蹤和檢測等工作,130億元預留給糧食券,70億元給寬頻上網服務。

此外,法案也建議,遇到急症時,病人可以到自己醫療保險計劃中網絡以外的醫生或醫院看急診,而無須給醫療網絡以外的昂貴費用,至於醫療收費多少,由第三方仲裁人員決定。

疫情紓困方案附加在聯邦撥款開支法案裡面,法案包含14億元新的撥款給興建美墨邊界圍欄,和加設新的邊境安全科技設施。

