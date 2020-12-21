國會兩黨通過紓困方案 包括直接派錢

【KTSF 張麗月報導】

新一輪總值接近9千億元的疫情紓困方案已經得到國會參眾兩院表決通過，紓困方案包含直接派錢，以及延長聯邦失業紓困金，財長表示，民眾最快下星期開始就可以收到紓困派錢，有關新一輪紓困方案的主要內容。

新的疫情紓困方案，主要內容包括大部份人可獲派錢，最多600元，派錢多少要視乎收入而定，根據報稅表上經過扣減後的AGI，年收入超過9.9萬元的人，以及成年的依靠人，就沒有資格拿到這些現金，成年人600元，小孩也有600元，例如一家四口就可以拿到2,400元。

派錢的方式就好像上次一樣，財長Steve Mnuchin表示，下星期開始，民眾就可以見到紓困派錢。

聯邦失業紓困金每星期300元，可以延長申領11星期，最快可以在聖誕節後發放，估計有1,200萬人受惠。

此外，紓困法案也延長全國的租客迫遷還款期限多一個月至1月底，法案建議，提供250億元緊急援助給租客。

對商業的援助也可獲撥款3,250億元救助，當中包括對小商業的薪資保障計劃PPP獲撥款2,750億元，小商業可以在PPP計劃中扣減營運的開支。

運輸業獲得撥款450億元，當中包括州府的運輸部門和Amtrak。

820億元撥給學校，690億撥作疫苗分發，220億元給州政府進行病毒追蹤和檢測等工作，130億元預留給糧食券，70億元給寬頻上網服務。

此外，法案也建議，遇到急症時，病人可以到自己醫療保險計劃中網絡以外的醫生或醫院看急診，而無須給醫療網絡以外的昂貴費用，至於醫療收費多少，由第三方仲裁人員決定。

疫情紓困方案附加在聯邦撥款開支法案裡面，法案包含14億元新的撥款給興建美墨邊界圍欄，和加設新的邊境安全科技設施。

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