影評：動畫片《心靈奇旅 》要大家珍惜生命中的每時每刻

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一名教師一心追求的音樂夢想即將實現，卻被送到一個幽靈世界。

紐約一名音樂教師Joe，在校內希望激發學生對音樂的興趣，校外夢想成為全職鋼琴爵士樂手。一天，鼓手朋友告訴他，有機會為到訪的爵士女神Dorothea 伴奏。Joe 在面試中表現獲得欣賞，今晚可能就是Joe 開始實現他的夢想的一刻。興奮之即，Joe 跌入一個在施工的坑洞中，，入昏迷狀態。他的靈魂被送到一個充滿新靈魂的另類世界。Joe 一心要回到原本生活的世界中，卻被這裡的主管安排激發新22號靈魂，讓它有想要轉世的慾望。怎知陰差陽錯，兩個靈魂一起下凡，但卻落入不同的身體內。Joe 於是必須獲得22號的幫助，實現他的夢想。但是22號也似乎在日常生活中，找到它的人生慾望。

東灣Emeryville 的Pixar 製片廠，五年前通過影片《Inside Out》，成功帶觀眾進入人們的腦袋中，用動畫人物來解釋人們的記憶。這次野心更大，要解釋人們的靈魂世界。整體來說 這部影片《Soul》，當中的理念感覺比較零散。主要想說的是，人們在追求夢想時，別忘了品味生命中簡單

卻給人們快樂的生活意義。這是故事的重點和想大家得到的領悟。但Pixar 電影取勝之處，通常在於走到領悟終點的過程。這是一部美國本土味道濃的影片，帶著觀眾走入非洲裔社區中：爵士音樂、理髮店文化和母子之間的感情，都有非常生活化的刻畫，因此也使得這部影片異常貼切。

《心靈奇旅 Soul》要大家珍惜生命中的每一刻。滿分五分中得四分，值得強力推薦。電影12月25日開始，可以在Disney+ 串流平台觀看。

電影網頁：https://movies.disney.com/soul

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“Soul” – Pixar’s journey to recognize the miracle of living

“Screening Room” reviews “Soul”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://movies.disney.com/soul