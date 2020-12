影評：動畫片《心靈奇旅 》要大家珍惜生命中的每時每刻

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一名教師一心追求的音樂夢想即將實現,卻被送到一個幽靈世界。

紐約一名音樂教師Joe,在校內希望激發學生對音樂的興趣,校外夢想成為全職鋼琴爵士樂手。一天,鼓手朋友告訴他,有機會為到訪的爵士女神Dorothea 伴奏。Joe 在面試中表現獲得欣賞,今晚可能就是Joe 開始實現他的夢想的一刻。興奮之即,Joe 跌入一個在施工的坑洞中,,入昏迷狀態。他的靈魂被送到一個充滿新靈魂的另類世界。Joe 一心要回到原本生活的世界中,卻被這裡的主管安排激發新22號靈魂,讓它有想要轉世的慾望。怎知陰差陽錯,兩個靈魂一起下凡,但卻落入不同的身體內。Joe 於是必須獲得22號的幫助,實現他的夢想。但是22號也似乎在日常生活中,找到它的人生慾望。

東灣Emeryville 的Pixar 製片廠,五年前通過影片《Inside Out》,成功帶觀眾進入人們的腦袋中,用動畫人物來解釋人們的記憶。這次野心更大,要解釋人們的靈魂世界。整體來說 這部影片《Soul》,當中的理念感覺比較零散。主要想說的是,人們在追求夢想時,別忘了品味生命中簡單

卻給人們快樂的生活意義。這是故事的重點和想大家得到的領悟。但Pixar 電影取勝之處,通常在於走到領悟終點的過程。這是一部美國本土味道濃的影片,帶著觀眾走入非洲裔社區中:爵士音樂、理髮店文化和母子之間的感情,都有非常生活化的刻畫,因此也使得這部影片異常貼切。

《心靈奇旅 Soul》要大家珍惜生命中的每一刻。滿分五分中得四分,值得強力推薦。電影12月25日開始,可以在Disney+ 串流平台觀看。

電影網頁:https://movies.disney.com/soul

