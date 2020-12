美國商務部將77間公司列入實體清單制裁

【有線新聞】

美國商務部正式將中芯國際在內的數十間中國企業列入實體清單,商務部表明會加強審批,10納米或以下晶片的技術出口。中方敦促美方停止無理打壓。

內地半導體企業龍頭中芯國際和11間附屬公司,列入美國貿易黑名單。

商務部聲明表示,有證據顯示中芯等企業跟中國軍方有聯繫,會禁止它們接觸美國的關鍵技術。

部長羅斯表示,不容許美國先進科技,幫助日益好戰的對手建立軍隊。

除了中芯與軍方的聯繫,中方積極推動軍民融合和國家直接補貼,令中芯完美地展示,中國利用美國技術,支持其軍事現代化的風險。

根據規定,美國出口商必須申請許可,才能供貨。

10納米或以下尖端半導體製作,所需要的專用技術,預先當成全部不批,以免中國推動軍民融合。

除了中芯國際,華府還將60間企業或個人列入清單,指它們涉及中國侵犯人權,支持南海軍事化和解放軍計劃等。

在北京,中國外交部早前表明堅決反對美國動用國家力量打壓中國:「美方將經貿問題政治化,違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則,違反國際貿易規則。我們敦促美方,停止無理打壓外國企業的錯誤行為,中方將繼續採取必要措施,維護中國企業的正當權益。」

