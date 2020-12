【有線新聞】

美國更新對香港的旅遊警示,將香港納入內地城市。

根據美國國務院對香港的最新旅遊指示,指考慮到當地政府任意執法,要求美國公民重新考慮是否前往包括香港在內的中國地區。

而在對中國的旅遊警示那頁亦列出同樣字句,以往在國務院的旅遊警示網頁,香港和內地所用的警示字眼和內文有不同,但現時內文完全一樣,意味美國將香港納入內地城市。

而對香港和中國的警示級別,均維持在第三級的「重新考慮前往」。

