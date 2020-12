聯航客機有乘客心臟病發亡 疑是新冠肺炎確診者

【KTSF】

星期一聯航591班機從佛羅里達奧蘭多飛洛杉磯途中,一名疑似感染新冠肺炎的男乘客在飛機上心臟病發,飛機改飛到新奧爾良,該名乘客在醫院不治死亡,後來原班機繼續飛抵洛杉磯,有乘客在推特留言,聽到男乘客的妻子承認死者是新冠肺炎確診者。

聯航周五證實,該名男乘客有新冠肺炎症狀,但沒有證實他是否是確診者,或是因為新冠肺炎死亡。

聯航說有通知CDC這個意外,但是還沒有得到CDC證實該男子是否確診。

聯航在聲明中說,當時在機上空服員被告知該乘客心臟病發,又給機上乘客選擇,是否要乘搭其他班機,還是繼續他們的目的地。

聯航又說,在飛機上有強制乘客戴口罩,也要求乘客回答問卷,是否在過去14天是否感染新冠肺炎或症狀,但這個問卷是希望乘客能夠良心回答,並沒有要乘客提出證明。

不過事後有該班機乘客發推文描述當時情況,飛機起飛後兩小時,一名乘客停止呼吸,需要醫務人員幫忙,發推文者就坐在附近,看到做心肺復甦時都可以聽到胸部按壓,骨頭碎裂的聲音。

該名乘客說,患者的妻子最初承認,他有呼吸急促、喪失味覺嗅覺,後來在抵達新奧爾良機場後,跟急救人員交談,承認她的先生是確診者。

該乘客說,聯航只是將該名死者的座位擦一擦,就繼續飛回洛杉磯。

現在他要求聯航給每名乘客兩萬元的賠償,包括健康風險及心靈創傷。

聯航回覆說不會賠償,因為CDC沒有告訴聯航該男子是新冠肺炎患者。

