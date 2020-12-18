周四起灣區以外入境舊金山人士須自行隔離10天（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）新增420宗確診，再創單日新高，市府宣布再度收緊防疫措施，周四起將效法Santa Clara縣，規定所有從灣區以外地方入境舊金山的人，必須自行隔離10天。

舊金山過去一星期平均新增242宗確診，創疫情爆發以來的新高，加上聖誕新年假期即將來臨，因為擔心再引發另一波更嚴重的爆發，市府宣布周四凌晨起，即是12月18日起實施新的衛生指引，要求所有從灣區以外入境舊金山的民眾，不論是遊客、新搬入的人士，或者外遊回來的本地居民，都必須自行隔離10天，醫護、救援人員及政府官員等除外。

衛生局局長Grant Colfax表示，全美50個州分當中，有47個的確診率比舊金山高，例如維珍尼亞州是舊金山的兩倍，一些中西部地區，甚至是舊金山的七、八倍，如果節日後再出現爆發，舊金山的醫療系統未必承受得起。

Colfax說：「舊金山的情況雖然較好，但其他地方就非常差，意味著在舊金山以外旅遊，或者從其他地區來旅客，是有更高機會受感染，並傳播病毒。」

新的衛生指令還包括，強烈建議舊金山居民如非必要，切勿前往灣區其他縣。

Colfax表示，灣區的深切治療部ICU床位剩下13.1%，南灣Santa Clara縣及San Mateo縣更已經爆滿。

至於在舊金山，現在有150人留醫，ICU床位一共有286個，其中207個正在治療新冠病毒及其他患者，剩下31%床位可使用。

Colfax指出，看數字，舊金山的醫療系統仍處於穩定的水平，但現時的住院人數其實未反映實際情況，患者一般在確診後一星期，才會出現較嚴重的病癥，甚至住院。

Colfax說：「住院人數一般滯後，在確診後約7到10天才會浮現，因此，我們的住院人數尚未見頂，我們預計未來幾星期，可能超過200人住院。」

新的衛生指令暫定生效至明年1月4日，當被問到如何執法，衛生局指，違反指令是屬於輕罪，但相信民眾會自律，現階段仍會以教育鼓勵民眾守法。

舊金山周四新增420宗確診，再創單日新高，累計19,603宗，死亡人數是172人。

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