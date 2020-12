【KTSF】

舊金山(三藩市)Ingleside Heights發生持槍入屋搶劫案,賊人用槍柄打傷其中一名華裔女事主。

案發地點是舊金山Belle Avenue,很接近Daly City捷運站。

警方資料顯示,周四上午11點幾,兩個20多歲的非洲裔男人闖進一個住宅,警方透露,賊人強行打開前門大閘入屋,兩個人都有槍,當時屋裡面有4個人,其中包括一名92歲的婆婆,4名事主都是華裔。

警方表示,其中一名賊人用槍指著40多歲的女事主,要她交出財物,然後用槍柄擊打女事主,兩個賊人之後就逃離現場,並沒有帶走任何財物。

警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線是(415) 575—4444。

